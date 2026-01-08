Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Imibic y la Diputación impulsan el talento joven con 14 becas y contratos para investigación

El programa Imibic-Diputación Talent, dotado con casi 100.000 euros, facilitará la incorporación de estudiantes y jóvenes profesionales a partir de marzo

Presentación del Programa I+D Talent, impulsado por la Diputación de Córdoba y el Imibic.

Presentación del Programa I+D Talent, impulsado por la Diputación de Córdoba y el Imibic. / Chencho Martínez

Guadalupe Gavilán

El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y la Diputación de Córdoba han presentado el programa  I+D Talent, una iniciativa orientada a fortalecer la investigación biomédicaretener talento joven y generar empleo cualificado en la provincia.

La convocatoria contará con un presupuesto cercano a los 100.000 euros, financiado íntegramente por la Diputación, y permitirá la incorporación de 14 personas durante seis meses. La gestión del programa será realizada por la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (Fibico).

14 oportunidades de empleo y formación en I+D en salud

La directora científica del Imibic, María del Mar Malagón, ha explicado que el programa tiene una doble finalidad: reforzar la investigación en salud en la provincia de Córdoba y ofrecer una oportunidad real de desarrollo profesional a jóvenes.

El programa se estructura en dos modalidades. Por un lado, diez becas formativas dirigidas a estudiantes universitarios que no hayan finalizado su carrera, con el objetivo de facilitar su primera experiencia investigadora en el ámbito biomédico. Y por otro, cuatro contratos laborales de seis meses, dos de ellos para personas recién tituladas, orientados a la práctica profesional, y otros dos contratos puente para perfiles con mayor trayectoria, diseñados para garantizar la continuidad de la carrera investigadora.

Selección abierta y calendario de incorporación

La convocatoria contará con un proceso de selección abierto y competitivo, basado en criterios de mérito, capacidad y transparencia, con evaluación del currículum de las personas candidatas. Está previsto que la convocatoria se publique este mismo mes de enero, el proceso de selección se realice en febrero, y en marzo las personas seleccionadas ya estén trabajando en el Imibic.

La Diputación prevé continuar con este proyecto

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha anunciado su intención de ampliar el programa en 2026 con otros 100.000 euros, para que nuevos beneficiarios pueden aprovechar estas becas y mantener el impulso a la investigación como algo constante y no como un detalle puntual. El presidente de la institución provincial ha destacado que "apostar por la investigación biomédica es apostar por el futuro de Córdoba".

Apoyo institucional para evitar la fuga de talento

Por su parte, el gerente del Imibic, Álvaro Granados, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para sostener trayectorias científicas. "La carrera investigadora es exigente y estos contratos puente son fundamentales para que el talento no se pierda", ha señalado. Granados ha subrayado también que el respaldo de la Diputación contribuye a consolidar al Imibic como referente en investigación biomédica.

El director científico del Imibic, Pablo Pérez, ha remarcado que el programa Talent supone una apuesta estratégica por el conocimiento, "no se trata solo de empleo, sino de sembrar futuro y mejorar el bienestar de la sociedad a través de la ciencia". Pérez ha insistido también en que la investigación biomédica no es un lujo, sino una inversión clave para el desarrollo social y económico.

TEMAS

