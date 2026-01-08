Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 8 de enero de 2026

Espectáculo

Gran Circo Acrobático de China

Más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. Consta de cuatro actos.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Bulevar del Gran Capitán. 20.00 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura del ciclo ‘La hora del cuento’, en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30), a cargo, respectivamente, de Lúa, Pilar Nicolás y Pura Mayorgas. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia. Varias. 17.00 y 17.30 horas.

Real Academia

Sesión pública en López de Alba

Sesión pública a cargo de Rafael Asencio González y Antonio Recuerda Burgos.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Exposición

Continúa ‘Arde el día’

Continúa la exposición ‘Arde el día, paisaje y pintura desde Rafael Botí hasta la actualidad’. Se podrá visitar hasta el próximo día 1 de marzo.

CÓRDOBA. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Manríquez, 5. De 10.00 a 20.30 horas.

Exposición

‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’

Exposición inédita, inmersiva y reveladora. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. Comisarias: Esther Pons e Isabel Olbés. Comisaria técnica: Maite Mascort.

CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa. Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9. De 10.30 a 20.30 horas.

Inauguración

Concurso Social de Afoco 2025

Concurso Social de Afoco 2025, exposición colectiva en los que participan Carlos Torres, Stephanus Meyer, Elena Torres, Paco Aragón Pepe Barranco, Rafael Gisbert y Ángel Serván, entre otros. Se podrá visitar hasta el 2 de marzo.