La gripe baja en Córdoba, pero la Junta admite que "los datos pueden ser engañosos" por los festivos

La incidencia de la gripe ha bajado 13 puntos durante la primera semana de enero en Córdoba, hasta los 42,23 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 55,5 de la semana anterior, pero la provincia tiene una tasa más elevada que la media andaluza, de acuerdo con la información difundida este jueves por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y recogida por Europa Press.

En el caso de Andalucía, la afectación de este virus respiratorio se ha reducido siete puntos con respecto a la última semana de 2025 y se sitúa en los 37,8 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA), que aglutina síndrome gripal, covid-19 y bronquitis-bronquiolitis, está en los 286,2 casos, frente a los 299 de finales de 2025. En Córdoba, la tasa de incidencia de las IRA se encuentra en 252,5 por 100.000 habitantes, en tanto que hace una semana eran 273,9.

Son los datos ofrecidos porAntonio Sanz en un acto en Granada. Pese a la caída de la incidencia de la gripe, el consejero ha llamado a interpretar los datos "con cautela" y, por ello, ha justificado en la necesidad de ser "prudentes" el hecho de que se haya prorrogado hasta el 6 de febrero la recomendación del uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias.

Andalucía, dentro del nivel epidémico

El descenso es generalizado en todas las provincias que, no obstante, se mantienen todas dentro del nivel epidémico. Así, la tasa de incidencia de las IRA en Almería es de 201,1 por 100.000 habitantes; en Cádiz, 419,6; en Córdoba, 252,5, como se indica; en Granada, 221,3; en Huelva, 240,6; en Jaén, 335; en Málaga, 227,1 y en Sevilla, 317,7.

En cuanto a la tasa de síndrome gripal, en Almería se registró la semana pasada una tasa de 18,7 casos por 100.000 habitantes; 44,64 en Cádiz; 42,23 en Córdoba; 33,51 en Granada; 40,8 en Huelva; 38,4 en Jaén; 35,4 en Málaga y 48,4 en Sevilla.

Los festivos disuaden de ir al médico

"Los datos pueden ser engañosos", ha apuntado Antonio Sanz, en alusión a que la primera semana de enero ha contado con varios días festivos y eso disuade de acudir al médico excepto en el caso de que el caso sea urgente. En relación con la situación de las urgencias, ha señalado que la incidencia es "elevada" pero no diferente a lo registrado en otros años.

Ante esta situación, el consejero ha pedido "no bajar la guardia" y "mantener la prudencia de utilizar mascarillas si tenemos síntomas y si visitamos centros sanitarios; lavarnos las manos con frecuencia y, sobre todo, acudir a vacunarnos si somos grupos de riesgo". La vacuna, ha recordado, es "segura, gratuita y la mejor forma de protegernos".

199.800 vacunados contra la gripe

Desde el inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe 2025-2026 hasta el pasado lunes, 1.890.988 personas han recibido la vacuna antigripal en Andalucía y 770.055 la que protege frente a la covid. En Almería, 152.529 personas se han vacunado frente a la gripe y 54.466 frente a la covid; en Cádiz, 237.829 y 93.531, respectivamente; en Córdoba, 199.800 y 76.518; en Granada, 234.682 y 94.170; en Huelva, 104.638 y 42.553; en Jaén, 176.567 y 62.299; en Málaga, 341.932 y 138.487, y en Sevilla, 442.494 personas se han vacunado frente a la gripe y 207.874 frente a la covid.

Atención a los bebés

Asimismo, 41.790 menores de seis meses, prematuros de hasta doce meses y menores de dos años con patologías graves han sido inmunizados frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, en Andalucía, alcanzándose un 94,6% de la cobertura entre los nacidos desde el 1 de abril de 2025. Por provincias, en Almería 4.269 menores de seis meses han recibido el medicamento que los inmuniza frente al VRS, lo que supone un 93,9% de la cobertura; en Cádiz, 5.189 (94,6%); en Córdoba, 3.565 (95,6%); en Granada, 4.497 (94,2%); en Huelva, 2.357 (96%); en Jaén, 2.793 (96,9%); en Málaga, 7.361 (92,2), y en Sevilla, 9.577 bebés se han inmunizado frente al VRS, lo que supone un 95,4% del total de los menores de seis meses.

Mascarillas hasta el 6 de febrero

La orden por la que se recomienda el uso de mascarillas estará en vigor "hasta las 00,00 horas del día 6 de febrero de 2026, sin perjuicio de que en ese plazo se pueda dictar nueva orden dejando sin efecto la presente, de acuerdo con la evaluación epidemiológica realizada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica", según se precisa en la resolución.

De esta manera, la Junta ha acordado prorrogar la vigencia de la orden que recomendaba el uso de mascarillas en centros sanitarios --ambulatorios y hospitales-- y residencias de mayores públicas y privadas ante la incidencia de las "infecciones respiratorias agudas causadas por la gripe, el virus de la Covid-19, el virus respiratorio sincitial y otros virus del invierno".