La Filmoteca refuerza su programación de enero en Córdoba con cine clásico y contemporáneo

La Filmoteca de Andalucía en Córdoba arranca el mes de enero con una programación que combina cine patrimonial, títulos contemporáneos reconocidos en festivales y una cuidada selección de producciones andaluzas recientes. La propuesta consolida su apuesta por la difusión cinematográfica desde una perspectiva histórica y cultural, al tiempo que mantiene su vocación formativa y de creación de nuevos públicos.

La programación reúne obras avaladas por su valor patrimonial, su recorrido en certámenes internacionales o su reconocimiento por parte de academias y festivales, con sesiones repartidas a lo largo de todo el mes en la sede cordobesa.

Cine patrimonial y grandes clásicos

El calendario se abre el martes 13 de enero, a las 18.00 horas, con la proyección de París que duerme (1925), de René Clair, una de las piezas fundamentales del cine mudo francés y de la vanguardia europea, considerada pionera dentro del género de la ciencia ficción. La sesión se enmarca en el Club de Cine y cuenta con la colaboración del Institut Français.

Dentro del ciclo Cinema Portugués, el miércoles 14 de enero, a las 20.00 horas, se exhibe Fado, história d’uma cantadeira (1947), de Perdigão Queiroga, uno de los títulos más representativos del cine clásico luso, estrechamente ligado a la tradición cultural del fado. El ciclo continúa el miércoles 21 de enero, a las 20.00 horas, con As armas e o povo (1975), documental colectivo de referencia sobre la Revolución de los Claveles.

La programación patrimonial se completa con El maquinista de la General (1926), de Buster Keaton, que podrá verse el jueves 29 de enero, a las 19.00 horas, una obra clave del cine mudo estadounidense por su innovación técnica y narrativa.

Estrenos y cine contemporáneo internacional

Entre los estrenos internacionales figura La voie royale (2023), de Frédéric Mermoud, que se proyecta el martes 27 de enero, a las 18.00 horas, también dentro del Club de Cine y con la colaboración del Institut Français.

El cine europeo reciente está representado por Jugar con fuego (2024), de Delphine y Muriel Coulin, protagonizada por Vincent Lindon, actor premiado en festivales como Cannes y Venecia. La película se proyectará el viernes 30 y el sábado 31 de enero, a las 20.30 horas.

Desde Japón llega La doncella del lago (2024), seleccionada en diversos festivales internacionales, con sesiones programadas para los sábados 17 y 24 de enero, ambas a las 20.30 horas.

Programación infantil y documental andaluz

La oferta para público infantil y juvenil incluye Ne Zha 2 (2025), secuela de una de las sagas de animación china más exitosas de la última década, con proyección el sábado 17 de enero, a las 18.00 horas. A esta se suma Flow, un mundo que salvar (2024), de Gints Zilbalodis, el sábado 24 de enero, a las 18.00 horas, y Tom y Jerry: aventura en el tiempo (2025), prevista para el sábado 31 de enero, a la misma hora.

Además, el viernes 30 de enero, a las 18.30 horas, se presenta el documental Matías Camacho Lloriz: desde un kiosko a la historia, galardonado en la 18ª Convocatoria del Concurso Eustory Iberia, que recupera la figura de un referente del activismo político y la memoria democrática en Córdoba.