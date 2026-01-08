Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 8 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 9 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Felisa Benítez Gómez

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

Ángeles de la Torre León

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

Concepción Gallardo Hidalgo

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

Carmen Sales Toro

La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael

