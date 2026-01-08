Los enfermeros cordobeses premian un proyecto para abordar la obesidad infantil con realidad virtual

El Colegio oficial de Enfermería de Córdoba ha distinguido, en la 31ª Convocatoria de Proyectos de Investigación de Enfermería, a la enfermera María del Mar Uclés, profesora del departamento de Enfermería de la Universidad de Córdoba, por su proyecto Abordaje enfermero integral de la obesidad infantil mediante gemelo digital y realidad virtual: proyecto Kidsense, que tiene como objetivo educar en salud a los niños y niñas cordobeses con obesidad, con el fin de que se conviertan en adultos sanos.

Esta institución ha entregado recientemente sus galardones de investigación, dotados con un total de 7.000 euros, con la colaboración de la Fundación Kutxabank, en el marco de las terceras Jornadas Nacionales de Investigación, que celebró en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

En el caso del proyecto Kidsense, el reconocimiento está dotado con 4.500 euros. María del Mar Uclés explica que "la obesidad infantil se ha convertido en una realidad cotidiana. Concretamente, en Andalucía, donde uno de cada cuatro niños y niñas tiene sobrepeso, es una situación que afecta al bienestar futuro de cientos de niños que se encuentran en riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, problemas respiratorios e incluso problemas de salud mental, como baja autoestima, ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria".

Pedro Arévalo recibe el premio del Colegio de Enfermería. / CÓRDOBA

Cuidado de los ojos en la UCI

De otra parte, el enfermero Pedro Arévalo, que trabaja actualmente en el distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir, ha logrado el 38º Premio de Investigación Enfermera Nanda Casado Salinas por su trabajo Impacto de una intervención educativa estructurada en la prevención de los trastornos de la superficie ocular en pacientes críticos: Ensayo clínico no aleatorizado. Según detalla el colegio, en este aborda "un problema silencioso pero frecuente en todo tipo de pacientes críticos: las lesiones en la superficie ocular durante su estancia en la UCI".

Pedro Arévalo ha demostrado que la formación de las enfermeras en el cuidado de los ojos reduce un 50% las lesiones oculares en pacientes de la UCI. El galardonado afirma que este premio "no solo celebra un logro científico, sino también el compromiso de la enfermería por mejorar la vida de las personas en los momentos más críticos".

El galardón está dotado con 1.700 euros y este profesional se ha alzado, asimismo, con uno de los dos accésits que también contempla el premio, dirigidos a comunicaciones presentadas en algún acto científico, dotado con 400 euros. Este segundo reconocimiento responde a una comunicación derivada del trabajo de investigación premiado, que a su vez logró el tercer Premio a la Mejor Comunicación en el 50º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) celebrado el año pasado en Valencia. El segundo accésit ha quedado desierto.

Tras la entrega de ambas distinciones, la presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez, ha resaltado la calidad de los trabajos premiados, reiterando la apuesta de la entidad por la promoción y el fomento de la investigación en enfermería, "y su papel crucial para el avance de nuestra profesión y la mejora de la calidad en la atención a los pacientes".