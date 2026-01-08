Un robo de cable provoca retrasos en los trenes de alta velocidad en Córdoba

Un robo de cable entre las estaciones de Guadajoz (Sevilla) y Córdoba está provocando retrasos desde primera hora de este jueves en las conexiones de alta velocidad de larga y media distancia, que afectan a las conexiones entre Andalucía y el resto de España que pasan por ese tramo.

En sus redes sociales, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha informado de esta circunstancia tras el robo detectado esta madrugada entre las citadas estaciones.

Fuentes de esta empresa pública han indicado a EFE que el robo se ha producido en torno a las 00.40 horas de este jueves, y ha provocado una avería en el sistema de señalización denominado Linienzugbeeinflussung (LZB), que desde 1992 funciona como control de señales principal en la alta velocidad española.

El robo provoca problemas en ambas vías entre Córdoba y Guadajoz y entre Córdoba y la bifurcación de Málaga en vía II. Los trenes están circulando con autorización de Rebase de Señales (BSL), y banalizaciones selectivas por vía I entre Córdoba y Almodóvar, lo que garantiza los viajes pero más lentos de lo habitual.

Los trenes de larga y media distancia de Alta Velocidad registran un retraso medio estimado de 35 minutos, aunque la compañía francesa Ouigo ha suprimido el que tenía que conectar Madrid y Sevilla, con salida desde la capital de España a las 8.42 de la mañana.

ADIF ha indicado que se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible.

Colas en la estación de Córdoba

Entre una hora y una hora y media de retraso aparecía en las pantallas de los trenes y colas para pasar los controles, así como en las oficinas de Renfe, buscando información o reclamación. Algunos murmuros, caras de incredulidad y nerviosismo por aviones que tomar o puestos de trabajo a los que llegar era el común denominador.

Gabriela cogía el tren de las 08.20 a Madrid, para entrar a trabajar a las 16.00 horas, por lo que tomó la previsión de coger uno de los primeros trenes con destino a la capital. Estuvo unos 50 minutos esperando la salida. "El problema no es solo el retraso, sino la incertidumbre. Ves cómo se acumula la gente, cómo se forman colas y empiezas a ponerte nerviosa pensando en el trabajo", señalaba antes de celebrar que no ha tenido que avisar a sus jefes pues su tren finalmente había llegado. Sin embargo, su acompañante tenía que llegar a una entrevista laboral y temía no poder llegar a tiempo.

José Manuel es estudiante universitario y también se dirigía a Madrid. Su tren, de las 10:02, fue directamente cancelado y trasladado a otro, al de las 10:33 que, sin embargo, tampoco partió a esa hora. "Menos mal no tenía nada importante que hacer, aunque los retrasos ya son una constante", lamenta.