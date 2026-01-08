Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turísticoTrenesSubastasJubilados UCOVariante OesteEl ArcángelCórdoba CFEl tiempo
instagramlinkedin

Presentación del acto

Córdoba reunirá a todos los colectivos empresariales de mujeres de España

Será el próximo mes de febrero, en el marco del noveno congreso de la Federación de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que coincide con su décimo aniversario

Presentación del noveno congreso de la Federación de Empresarias y Profesionales de Córdoba.

Presentación del noveno congreso de la Federación de Empresarias y Profesionales de Córdoba. / Casavi

Rafael Castro

Rafael Castro

Córdoba

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (Fepc) celebró este jueves un desayuno en el Mercado Victoria donde se dieron cita casi un centenar de asociadas para presentar su noveno congreso, que tendrá lugar el próximo mes de febrero, con motivo del décimo aniversario de este colectivo.

El título elegido es Alianzas, sinónimo de la unidad de este colectivo que integra a diferentes asociaciones empresariales de mujeres de todas las comunidades autónomas españolas, a modo de una convención «que será un punto de partida para que Córdoba se convierta en el centro donde se reúnan anualmente las mujeres de toda España», dijo Inmaculada Pérez, quien espera que se llene el aforo, «ya que contaremos con ponentes de primer nivel».

Córdoba, "epicentro del liderazgo femenino"

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, manifestó que «dar visibilidad a algo tan importante como ser empresaria es un ejemplo necesario y vital para el resto de mujeres de las futuras generaciones, convirtiéndose Córdoba en el epicentro del liderazgo femenino».

Inmaculada Pérez resaltó el apoyo institucional recibido desde la creación del foro, «que comenzó con 13 mujeres, posteriormente se amplió a 30, que recibirán un reconocimiento en nuestro congreso».

Noticias relacionadas y más

Posteriormente, la presidenta de este colectivo, Inmaculada Pérez, firmó un convenio con la gerente de Fundecor, Mariángeles Mellado, «a la que le agradecemos que haya pensado en nosotras para colaborar en los eventos relacionados con nosotros para el liderazgo femenino», dijo Inmaculada Pérez. También se presentó el Congreso de Altas Capacidades, del Imdeec y que lo desarrollan unas compañeras del Fepc.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  3. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  4. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  5. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  6. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  7. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  8. La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia

Cruz Roja ayuda a 2.500 personas a combatir el frío: "El calor humano es lo que más necesitan"

Cruz Roja ayuda a 2.500 personas a combatir el frío: "El calor humano es lo que más necesitan"

El Imibic y la Diputación impulsan el talento joven con 14 becas y contratos para investigación

El Imibic y la Diputación impulsan el talento joven con 14 becas y contratos para investigación

La gripe baja en Córdoba, pero la Junta admite que "los datos pueden ser engañosos" por los festivos

La gripe baja en Córdoba, pero la Junta admite que "los datos pueden ser engañosos" por los festivos

'Callejugando' llevará el juego a siete barrios de Córdoba con un programa educativo inclusivo

'Callejugando' llevará el juego a siete barrios de Córdoba con un programa educativo inclusivo

Trabajar en la calle con el frío: "El truco es ponerse varias capas y moverte mucho, lo que peor se lleva son las manos"

Trabajar en la calle con el frío: "El truco es ponerse varias capas y moverte mucho, lo que peor se lleva son las manos"

La Filmoteca refuerza su programación de enero en Córdoba con cine clásico y contemporáneo

La Filmoteca refuerza su programación de enero en Córdoba con cine clásico y contemporáneo

Reparada la avería que provocó retrasos en los trenes de alta velocidad en Córdoba

Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”

Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
Tracking Pixel Contents