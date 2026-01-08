Córdoba reunirá a todos los colectivos empresariales de mujeres de España

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (Fepc) celebró este jueves un desayuno en el Mercado Victoria donde se dieron cita casi un centenar de asociadas para presentar su noveno congreso, que tendrá lugar el próximo mes de febrero, con motivo del décimo aniversario de este colectivo.

El título elegido es Alianzas, sinónimo de la unidad de este colectivo que integra a diferentes asociaciones empresariales de mujeres de todas las comunidades autónomas españolas, a modo de una convención «que será un punto de partida para que Córdoba se convierta en el centro donde se reúnan anualmente las mujeres de toda España», dijo Inmaculada Pérez, quien espera que se llene el aforo, «ya que contaremos con ponentes de primer nivel».

Córdoba, "epicentro del liderazgo femenino"

La presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, manifestó que «dar visibilidad a algo tan importante como ser empresaria es un ejemplo necesario y vital para el resto de mujeres de las futuras generaciones, convirtiéndose Córdoba en el epicentro del liderazgo femenino».

Inmaculada Pérez resaltó el apoyo institucional recibido desde la creación del foro, «que comenzó con 13 mujeres, posteriormente se amplió a 30, que recibirán un reconocimiento en nuestro congreso».

Posteriormente, la presidenta de este colectivo, Inmaculada Pérez, firmó un convenio con la gerente de Fundecor, Mariángeles Mellado, «a la que le agradecemos que haya pensado en nosotras para colaborar en los eventos relacionados con nosotros para el liderazgo femenino», dijo Inmaculada Pérez. También se presentó el Congreso de Altas Capacidades, del Imdeec y que lo desarrollan unas compañeras del Fepc.