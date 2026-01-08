Córdoba registra récord de demanda eléctrica el 7 de enero, el día más frío del invierno

Cuando el frío aprieta, la mantita no basta. Toca subir la calefacción, encender el brasero y aumentar el consumo eléctrico. En esas estamos estos días en la provincia de Córdoba, que este miércoles 7 de enero batió el récord de demanda eléctrica en lo que va de invierno, coincidiendo con el día más frío de la temporada, un día en el que por primera vez el termómetro se puso en negativo y alcanzó los 4 grados bajo cero y una temperatura máxima de solo 10 grados. Esa fue la mínima en la ciudad, aunque hubo localidades como Priego de Córdoba y Espiel que llegaron a los -4,3 grados, lo que explica que el consumo se elevara de forma desmedida pese a ser un día en el que la provincia aún no funcionaba a pleno gas, con los centros escolares sin actividad.

848 megawatios a las 19 horas

Según la información facilitada por Endesa, el pico de demanda eléctrica se alcanzó a las 19.00 horas, con 842 megawatios, una cifra por encima de la demanda máxima registrada el año anterior y muy superior también a la declarada el martes 6 de enero, festivo, con 656 megavatios a las 19.53 horas. En 2025, el récord del invierno tuvo lugar el miércoles 8 de enero a las 20.50 horas, pero en este caso fue de 715 megawatios.

Aunque elevada, el consumo eléctrico queda lejos del que se produce durante el verano, cuando los aires acondicionados disparan la demanda de electricidad. A eso se suma que los sistemas de calefacción no solo se rigen por electricidad, ya que hay muchos sistemas que funcionan con gas. El récord histórico de demanda en Córdoba se produjo el 8 de julio de 2015, con un pico de 1.017 megawatios, según Endesa. Hasta el momento, nunca ha alcanzado una demanda tan elevada durante el invierno.

Tras una jornada gélida, este jueves 8 de enero los termómetros han experimentado una ligera mejoría y la previsión es que la mínima no baje de 1 grado. Esa es la mínima prevista de aquí al domingo, con máximas de entre 12 y 13 grados. El lunes, cuando la probabilidad de lluvia va en aumento, las temperaturas podrían subir ligeramente.