Córdoba acogerá un congreso pionero sobre altas capacidades: las claves de la cita

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) y la Asociación para el Fomento del Talento en Córdoba (Alccor) han anunciado la celebración del primer Congreso de Altas Capacidades de Córdoba. Esta cita pionera, que tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, "nace con el objetivo de ofrecer una mirada rigurosa y actualizada sobre el desarrollo intelectual y el acompañamiento a las personas con este perfil", han informado desde la organización.

Según han detallado las entidades organizadoras, la iniciativa, financiada por la convocatoria de ayudas ESAL del Imdeec, "surge para desmontar la visión simplista o errónea que ha rodeado a las altas capacidades durante años". El congreso contará con un panel de ponentes de prestigio nacional e internacional, profesionales referentes en el ámbito como Silvia Sastre, Teresa Fernández, Jana Martínez-Piqueras, Paloma Merello, Rafa Dávila, Sandra Medina, Ana Gloria Sánchez, Ana Fuensanta Hernández, Marta Tourón, Marga Colodrón o Amelia Arenas. A través de conferencias magistrales y mesas redondas, se abordarán áreas críticas como la identificación temprana, la atención sanitaria y emocional especializada, y la creación de entornos escolares inclusivos.

Una responsabilidad "colectiva y estratégica"

La presidenta de Alccor, Vanessa Mediavilla, ha subrayado que cuidar el talento es una “responsabilidad colectiva y estratégica y no una cuestión opinable, no hablamos de rendimiento o éxito académico, sino de una forma distinta de funcionamiento cognitivo y de vivir el mundo. El riesgo de no identificar este talento a edades tempranas es el fracaso escolar o el desajuste emocional”.

El Imdeec y Alccor organizan el primer Congreso de Altas Capacidades de Córdoba. / CÓRDOBA

Potenciar el talento cordobés

Por su parte, la primera teniente de alcalde y presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha destacado el apoyo a este congreso “porque entendemos que este gran talento cordobés que se está trabajando y orientando desde la asociación debe ser potenciado y reconducido para no perderlo. Nuestro objetivo es que este potencial humano se enfoque hacia la empleabilidad y el emprendimiento, para lo cual tienen abiertas de par en par las puertas de nuestra red. Queremos que ese talento pase a formar parte de nuestro tejido productivo y, sobre todo, que se quede en su ciudad para sumar al desarrollo económico de la Córdoba del futuro. Avanzamos sin dejar a nadie atrás”.

El congreso está diseñado especialmente para quienes tienen la responsabilidad de identificar e intervenir: docentes, orientadores, psicólogos, personal sanitario (pediatras y enfermería), familias y público en general que esté interesado en la materia. El objetivo final es "generar conocimiento útil basado en la evidencia para superar la idea de que las altas capacidades son una moda y entenderlas como una realidad que requiere una respuesta profesional y comprometida", finalizan desde la organización.