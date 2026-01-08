El cantante de Moriles Juan Blas cumple un sueño cantando junto al dúo Pecos

Desde su pueblo de Córdoba, Moriles, hasta el Palacio Vistalegre de Madrid, uno de los recintos más emblemáticos del país. La historia de Juan Blas es la de un artista que, sin renunciar a su estilo ni a sus raíces, ha visto cómo una versión musical le abría la puerta a un sueño impensable: cantar junto a Pecos en directo.

Juan Blas, canciones propias y versiones con sello personal

Juan Blas compagina sus composiciones originales con versiones muy personales de canciones de otros artistas, reinterpretadas desde su sensibilidad y con un sello propio que conecta con el público. Hace aproximadamente un año y medio decidió versionar Háblame de ti, uno de los temas más icónicos del dúo madrileño Pecos. No fue una elección casual, "es una canción que he escuchado siempre, la conozco desde que tengo uso de razón", afirma. "Mis padres escuchaban a Pecos en los viajes, cuando me llevaban al cole o en reuniones familiares. Háblame de ti era y sigue siendo un himno para nosotros", explica Juan Blas.

La canción 'Háblame de ti' que conquistó a Pecos

Lo que Juan Blas no imaginaba entonces es que aquella versión acabaría cruzando la pantalla y llegando a uno de sus protagonistas. Pedro J. Herrero Pozo, integrante de Pecos, descubrió el vídeo, comentó la publicación y pidió a su mánager que se pusiera en contacto con el joven cantante cordobés con un objetivo claro: invitarlo a interpretar su versión en directo.

Comentario de uno de los integrantes de Pecos en el video de Youtube de Juan Blas / CÓRDOBA

Palacio Vistalegre y la gira ‘Dos voces y una historia’

La cita tuvo lugar el 21 de diciembre, en el Palacio Vistalegre de Madrid, durante el penúltimo concierto de la gira Dos voces y una historia, un tour que había pasado previamente por Córdoba, con una destacada actuación en el Córdoba Live.

Juan Blas aceptó la invitación y trabajó intensamente en la producción y adaptación definitiva del tema para un escenario de gran formato.

Antes de que Juan Blas saliera a cantar, Pedro explicó al público cómo había descubierto aquella versión y cómo se gestó la invitación, un gesto que terminó de emocionar tanto al artista como a los asistentes. "Pedro, Javi y todo el equipo me hicieron sentir como en casa, como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo", recuerda el artista.

La experiencia de cantar en un gran escenario

Lejos de los nervios que cabría esperar en una situación de esta magnitud, Juan Blas afrontó la actuación desde la tranquilidad y el disfrute. "Estuve muy tranquilo antes de la actuación y durante ella. La disfruté muchísimo, todavía no me lo creo. Sigo en una nube", recuerda.

El impacto emocional fue profundo y marcó un antes y un después en su trayectoria artística. "Recuerdo que me dijeron que iba a cumplir un sueño. Un sueño que jamás había llegado a imaginar siquiera", afirma aún emocionado cuando recuerda el momento.

El cariño del público y el eco posterior de la actuación

La respuesta del público fue inmediata y cálida, tanto durante la actuación como en los días posteriores. "Aún hoy sigo recibiendo mensajes y comentarios de cariño de personas que estuvieron allí y de otras que han visto la actuación a través de las redes sociales", explica.

Juan Blas resume la experiencia con gratitud y emoción, consciente del camino recorrido y del que aún queda por delante. "Estoy muy agradecido a Pecos por haberme dado esta oportunidad", señala.

Una historia que demuestra que, a veces, una versión hecha desde el corazón puede convertirse en el puente perfecto entre los recuerdos de la infancia y los sueños cumplidos sobre un gran escenario.