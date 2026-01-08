'Callejugando' llevará el juego a siete barrios de Córdoba con un programa educativo inclusivo

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado el calendario Callejugando 2025-2026, un programa educativo que transforma las calles en espacios de juego, convivencia e inclusión. En el acto han participado la delegada de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba Narci Ruiz; el director del instituto López Neyra, Antonio Ortiz; y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, además del profesorado y alumnado implicado en el proyecto.

Más que juegos

Durante su intervención, Narci Ruiz ha destacado que Callejugando va más allá de recuperar los juegos tradicionales, "queremos que las calles de Córdoba se conviertan en espacios donde los niños y niñas convivan, compartan y aprendan jugando, sin estereotipos y de forma inclusiva”, ha afirmado. La edil ha subrayado, además, que la iniciativa se consolida este curso como programa educativo oficial y referente de la FP Dual, con "un claro liderazgo juvenil y una importante implicación institucional".

Liderazgo juvenil

El proyecto está liderado por el instituto López Neyra, cuyos alumnos y alumnas de ciclos formativos actúan como monitores, guías de seguridad vial y diseñadores de juegos inclusivos de nueva creación, como el Córdoball, alejados de los deportes convencionales. Además, cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, que financia la contratación de monitores, y de Sadeco, que participa en tareas de sostenibilidad, limpieza previa y concienciación ciudadana.

Calendario

El programa se desarrollará a lo largo de varios meses y recorrerá distintos distritos de la ciudad:

3 de febrero: Alcolea

Alcolea 17 de febrero: Poniente Norte (Miralbaida y Vallehermoso)

Poniente Norte (Miralbaida y Vallehermoso) 10 de marzo: distrito Sur

distrito Sur 24 de marzo: distrito Norte

distrito Norte 14 de abril: distrito Sureste

distrito Sureste 28 de abril: Poniente Sur

Poniente Sur 8 de mayo: Centro

Centro 19 de mayo: Fecha pendiente de confirmación

Fecha pendiente de confirmación 9 de septiembre: Cierre del programa, que se emarcará dentro de la Semana Europea de la Movilidad

Participación educativa

El programa contará con la participación de unos 230 alumnos y alumnas, con una media de 75 estudiantes por ciclo formativo, que han trabajado durante meses en la preparación de los juegos, el análisis de los espacios urbanos y las medidas de seguridad. Narci Ruiz ha recordado que, además de los cortes de tráfico necesarios, se actuará en el entorno urbano, especialmente en los pasos de peatones, para dar visibilidad al proyecto y transformar el entorno escolar.

Un proyecto con vocación europea

El director del IES López Neyra, Antonio Ortiz, ha destacado que Callejugando es ya un proyecto de ciudad con proyección internacional. "Formamos a nuestro alumnado para que intervenga en la ciudad y la transforme. Queremos recuperar calles y plazas para que los niños jueguen con seguridad y autonomía", ha señalado.

Además, Ortiz ha anunciado que el programa se desarrollará también en otros países europeos como Finlandia, Noruega, Irlanda, Francia, Bulgaria y Turquía, gracias a los programas Erasmus, convirtiendo a Córdoba en referente educativo a nivel europeo.

Colaboración institucional

Por su parte, el delegado territorial de Educación, Diego Copé, ha puesto en valor el trabajo conjunto entre administraciones. "Callejugando demuestra que la formación profesional es una enseñanza de vanguardia, conectada con la realidad social y educativa", ha indicado, destacando también que el programa no solo recupera juegos tradicionales como las canicas, las chapas o las peonzas, sino que incorpora juegos inclusivos de nueva creación.

La voz del alumnado

El alumnado del IES López Neyra también ha tomado la palabra, contando su experiencia como participantes directos del programa. Javi García, participante habitual, ha subrayado que "ver la cara de felicidad de los niños cuando salen a jugar a la calle es una experiencia muy gratificante". Por su parte, Leire, que se incorpora este año al proyecto, ha asegurado sentirse "muy orgullosa de formar parte de una iniciativa que devuelve el juego a la calle y crea ciudad".