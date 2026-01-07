La UCO rinde homenaje al personal jubilado de Rabanales tras una vida de esfuerzo y servicio

La vuelta a la actividad académica y administrativa en la Universidad de Córdoba (UCO) tras las vacaciones de Navidad ha comenzado con un emotivo acto de reconocimiento al personal jubilado del Campus de Rabanales, en agradecimiento a toda una trayectoria de dedicación y esfuerzo al servicio de la institución. Durante el acto se hizo entrega de una placa conmemorativa a Milagros Cabeza Sánchez, Francisco José Llamas Gascón y José Manuel Martín García, como muestra del compromiso de la UCO con quienes han contribuido durante años a su desarrollo.

La Sala de Usos Múltiples del Campus Universitario de Rabanales ha acogido esta mañana la tradicional degustación del roscón de Reyes con chocolate, con motivo del retorno a la actividad en la Universidad de Córdoba tras las vacaciones, que los responsables del campus y el Grupo Sercolu ofrecen a los miembros de la comunidad universitaria ante la vuelta a sus puestos de trabajo.

Comunidad universitaria

Al desayuno institucional asistieron el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo Rodríguez, acompañado por la vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García Marín, así como decanos, directores de centros y el coordinador del Campus de Rabanales, José Luis Marín. El acto puso de relieve la importancia de reconocer la labor de quienes han formado parte esencial de la historia reciente de la UCO.