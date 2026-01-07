La actualidad del miércoles 7 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los proyectos de la Junta en Córdoba para 2026, los detalles de la variante Oeste y la intensa ola de frío marcan la crónica vespertina en Córdoba
Córdoba arranca el año con importantes anuncios en materia de infraestructuras y movilidad. La Junta de Andalucía ha presentado una batería de 26 proyectos que culminarán en 2026 en la provincia, entre los que destacan actuaciones largamente esperadas como las consultas externas del Materno-Infantil o las urgencias de Levante. En paralelo, el Ministerio de Transportes ha adjudicado la actualización del proyecto del tramo pendiente de la variante Oeste, que permitirá completar la conexión entre Palma del Río y el aeropuerto con una autovía de hasta tres carriles por sentido y te contamos los detalles. Y mientras avanzan los planes sobre el papel, el frío se ha hecho notar con fuerza: la capital ha registrado mínimas de hasta -3,7 grados y las previsiones apuntan a que las bajas temperaturas se mantendrán en las próximas horas con la llegada de una nueva borrasca.
- La Junta presenta 26 obras para 2026: estos son los proyectos que estarán listos este año en Córdoba
- De dos a tres carriles por sentido y una nueva glorieta en Las Palmeras: así será el tramo que queda de variante Oeste
- Córdoba registra -3,7 grados este miércoles y se prepara para recibir la borrasca Goretti
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- De pisos y garajes a tierras de olivar: las subastas activas en Córdoba superan los cinco millones de euros
- La moda tira de las tradicionales rebajas en Córdoba en un intenso inicio marcado por las devoluciones
- El Ayuntamiento de Córdoba modifica las bases para sus procesos de oposiciones: estos son los cambios
- Cajeros automáticos para pedir cita en los Servicios Sociales Comunitarios
- Los temporales elevan un 10% las emergencias atendidas esta Navidad en Córdoba
- La UCO rinde homenaje al personal jubilado de Rabanales tras una vida de esfuerzo y servicio
Provincia
- La Diputación de Córdoba destina casi 4,8 millones de euros a políticas de Igualdad, Cooperación al Desarrollo y Participación Ciudadana
- La construcción del sendero peatonal hacia la Sierra de Aras de Lucena finalizará en este mes de enero
Sucesos y tribunales
- Nuevo incendio en la antigua sede de UGT: «En cuestión de segundos había humo. El edificio es un nido de problemas»
- Absuelto en Córdoba por falta de pruebas un acusado de abusos sexuales a dos jóvenes, una menor
Deportes
- El cerramiento de El Arcángel, cada vez más cerca: Urbanismo licita la obra por 1,6 millones
- Diego Percan, después de su estreno en Segunda con el Córdoba CF: “Creo que es algo que no voy a olvidar jamás”
España
- El Gobierno defiende un eventual envío de tropas de paz a Ucrania: "¿Cómo no lo vamos a hacer, si es Europa?"
Internacional
- Las grandes nevadas obligan a cancelar cientos de vuelos en Francia y Países Bajos tras paralizar París y Ámsterdam
