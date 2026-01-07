Córdoba arranca el año con importantes anuncios en materia de infraestructuras y movilidad. La Junta de Andalucía ha presentado una batería de 26 proyectos que culminarán en 2026 en la provincia, entre los que destacan actuaciones largamente esperadas como las consultas externas del Materno-Infantil o las urgencias de Levante. En paralelo, el Ministerio de Transportes ha adjudicado la actualización del proyecto del tramo pendiente de la variante Oeste, que permitirá completar la conexión entre Palma del Río y el aeropuerto con una autovía de hasta tres carriles por sentido y te contamos los detalles. Y mientras avanzan los planes sobre el papel, el frío se ha hecho notar con fuerza: la capital ha registrado mínimas de hasta -3,7 grados y las previsiones apuntan a que las bajas temperaturas se mantendrán en las próximas horas con la llegada de una nueva borrasca.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Sucesos y tribunales

Deportes

España

Internacional