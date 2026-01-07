Córdoba cierra la temporada navideña con un balance claramente positivo, según la percepción de los distintos alojamientos turísticos, bares y restaurantes. La ciudad ha tenido una ocupación hotelera de hasta el 80% en los días centrales, en los que se ha observado el bullicio en las calles. Por otra parte, Córdoba vive los días más fríos del invierno y desde anoche, la provincia se encuentra en aviso amarillo por frío por las temperaturas bajo cero alcanzadas esta madrugada. La Sierra y Pedroches son los puntos donde se esperaban las mínimas. Y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha cerrado el Alcázar al público debido a las dos obras que se están acometiendo. El monumento volverá a abrir, con el espectáculo nocturno listo para las visitas, el 28 de febrero.

