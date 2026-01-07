La actualidad del miércoles 7 de enero
Córdoba cierra la temporada navideña con un balance claramente positivo, según la percepción de los distintos alojamientos turísticos, bares y restaurantes. La ciudad ha tenido una ocupación hotelera de hasta el 80% en los días centrales, en los que se ha observado el bullicio en las calles. Por otra parte, Córdoba vive los días más fríos del invierno y desde anoche, la provincia se encuentra en aviso amarillo por frío por las temperaturas bajo cero alcanzadas esta madrugada. La Sierra y Pedroches son los puntos donde se esperaban las mínimas. Y en otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha cerrado el Alcázar al público debido a las dos obras que se están acometiendo. El monumento volverá a abrir, con el espectáculo nocturno listo para las visitas, el 28 de febrero.
- Hoteles y restaurantes de Córdoba cierran una «buena» Navidad con picos de hasta el 80% de ocupación
- La Aemet activa el aviso amarillo por frío en Córdoba: estas serán las mínimas de esta noche
- El Alcázar de Córdoba cerrará hasta el 27 de febrero por obras de conservación y mejora
- El calendario festivo de Córdoba continúa entre califas y comparsas: llegan el Mercado Andalusí y el Carnaval
- Los niños cordobeses estrenan sus regalos de Reyes con la ilusión intacta
- Los Reyes Magos también acuden a la Sierra de Córdoba y visitan la barriada de Alcolea
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Transportes adjudica la modificación del proyecto del último tramo pendiente de la variante Oeste de Córdoba
- Aprobada la modificación del PGOU de Priego: 115 viviendas, 20 protegidas, y una nueva gran superficie comercial
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio
- David Uclés gana el Premio Nadal con una novela protagonizada por Carmen Laforet, Mercè Rodoreda y Freddie Mercury
- Venezuela, un país gobernado por dos hermanos: ¿Tras el chavismo y el madurismo, llega el rodriguismo?
