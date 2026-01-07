De dos a tres carriles por sentido y una nueva glorieta en Las Palmeras: así será el tramo que queda de variante Oeste

El Ministerio de Transportes ha adjudicado ya la actualización del proyecto de la variante Oeste de Córdoba, en concreto, del tramo de dos kilómetros que queda por hacer y que conectará la N-437 (carretera del Aeropuerto) con la N-431 (la carretera de Palma).

El proyecto se remonta a 2006, cuando el por entonces Ministerio de Fomento firmó un protocolo de colaboración con la Junta para abordar la actuación en Córdoba. Aunque en 2024 se desbloqueó la actualización que ahora se ha adjudicado, todavía queda por sellar el convenio económico, es decir, el dinero que pondrá cada administración. En este caso, el tramo de carretera a ejecutar será una autovía, es decir, de titularidad estatal, pero el enlace con la N-431 se mete ya en vía autonómica.

Así será el tramo que queda por hacer de variante Oeste

En cuanto a la obra que se prevé ejecutar una vez se finalice la actualización del proyecto y se saquen a licitación los trabajos, es una carretera (que será autovía) de dos kilómetros que conectará la N-437 y la N-431 saliendo desde la CO-32 (la autovía que tiene el puente de Ibn Firnás). La autovía se plantea con dos calzadas de dos o tres carriles por sentido cada una, de 3,5 metros de ancho y una mediana de 10 metros de anchura entre plataformas. Los arcenes exteriores serán de 2,5 metros y los interiores, de un metro.

Tramo proyectado en la variante Oeste. / CÓRDOBA

Con respecto a los enlaces, el que conecta con la carretera de Palma se resolverá con una nueva glorieta de 120 metros de diámetro justo al lado de la salida del barrio de Las Palmeras. Lo que dice Transportes es que así se dará continuidad a la autovía hacia el norte, "elevando la rasante del tronco y pasando en estructura sobre la glorieta". En el otro enlace, el que conectará con la carretera del Aeropuerto, lo que se plantea es una intersección a nivel que aprovecha la glorieta que ya existe.

Gráfico sobre lo que queda por hacer de la variante Oeste, remitido por el Ministerio de Transportes. / CÓRDOBA

A pesar de ser un tramo de apenas dos kilómetros, la finalización de la variante Oeste es esencial pues, por un lado, mejora la conexión del aeropuerto (que ha ganado actividad en los últimos años) y permite que una autovía pase justo al lado del parque logístico de El Higuerón (evitando que los camiones tengan que entrar en la ciudad).