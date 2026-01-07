Los temporales elevan un 10% las emergencias atendidas esta Navidad en Córdoba

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha coordinado 2.828 emergencias durante el periodo de Navidad en la provincia de Córdoba, desde las 15.00 horas del día 24 de diciembre de 2025 a las 00.00 horas de este miércoles. El balance ha implicado un incremento de un 10% respecto al año pasado, cuando fueron 2.573 incidencias gestionadas, debido sobre todo a los temporales que han azotado Andalucía.

Por tipología, los avisos más numerosos al Teléfono 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (1.638) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (403), seguidos de las incidencias de tráfico (168), las relacionadas con animales (155), los incendios (111) y los accidentes de circulación (86). El resto de emergencias se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Las emergencias gestionadas en Córdoba suponen el 7% de las contabilizadas en la comunidad autónoma, donde se han atendido durante todas las fiestas navideñas un total de 38.058, un 18% más que en el mismo periodo del pasado año. Por provincias, Sevilla es la que ha tenido un mayor número de incidentes (9.214) y tras ella Málaga (8.570), Granada (4.962) y Cádiz (4.781). Con un menor número de emergencias coordinadas han estado Almería (3.035), Córdoba (2.828), Jaén (2.511) y Huelva (2.157).

Córdoba, tercera capital con más emergencias

En el recuento por capitales de provincia, un total de 4.122 avisos se han gestionado en la capital sevillana, 3.051 en Málaga, 1.449 en Córdoba y 1.391 en Granada. Las capitales andaluzas con menor número de emergencias en las fiestas navideñas han sido Almería (753), Huelva (767), Jaén (500) y Cádiz (485).