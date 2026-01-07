Programación cultural
'Still? (Tientos de la ruina futura)' llega al Teatro Góngora el 15 de enero
La última creación de 2Proposiciones Danza-Teatro combina danza, texto y música en directo en una única función en Córdoba
El Teatro Góngora acogerá el próximo 15 de enero de 2026, a las 20.00 horas, el espectáculo Still? (Tientos de la ruina futura), una propuesta de la compañía 2Proposiciones Danza-Teatro que se representa por primera vez en Córdoba. La obra, dirigida por la bailarina y coreógrafa Raquel Madrid, forma parte de la programación cultural del inicio de año en los teatros municipales.
Una propuesta de danza, palabra y música en directo
La pieza combina danza contemporánea, texto y música interpretada en directo para reflexionar sobre la memoria colectiva, el paso del tiempo y la resistencia emocional en contextos de incertidumbre. La acción se sitúa simbólicamente en el pabellón del Futuro de la Expo 92, a partir de una ficticia orden de desalojo que sirve como punto de partida dramático.
El montaje cuenta con cinco intérpretes en escena y tres músicos en directo, y está especialmente dirigido al público adulto, aunque plantea un lenguaje escénico accesible a diferentes generaciones.
Reconocimiento y recorrido nacional
Still? ha sido reconocida con los Premios Zentradas 2025 a Mejor Espectáculo y Mejor Música Original. Tras su estreno en octubre de 2024 en el Teatro Central de Sevilla, la obra ha pasado por escenarios como el Teatro Alameda y el Teatro Cánovas, además de espacios en Huelva y Madrid. La función en Córdoba se enmarca en la recta final de su gira nacional.
La compañía 2Proposiciones Danza-Teatro
Fundada en Sevilla en 2005, 2Proposiciones Danza-Teatro cuenta con una trayectoria consolidada dentro de la escena contemporánea andaluza y nacional. La compañía ha desarrollado su trabajo en festivales y circuitos de distintos países y mantiene una línea artística centrada en la relación entre movimiento, relato y emoción.
