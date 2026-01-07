Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La solidaridad cordobesa refuerza las reservas de sangre durante la Navidad

Las donaciones han garantizado el suministro hospitalario y han permitido hitos como 13 trasplantes en una semana en el Reina Sofía

Maratón de donación de sangre, en la Diputación de Córdoba.

Diario CÓRDOBA

La campaña de donación de la Navidad de 2025 ha concluido en Córdoba con un balance muy positivo, garantizando el suministro de sangre en los hospitales de la provincia durante el periodo festivo. Según los datos del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, se ha atendido a 2.820 personas, de las que se han obtenido 2.439 donaciones de sangre, 132 de plasma y 42 de plaquetas. Además, 14 personas se han incorporado al Registro de Donantes de Médula Ósea.

La provincia ha logrado mantener estables las reservas hospitalarias, lo que ha permitido hitos asistenciales como la realización de 13 trasplantes en una sola semana en el Hospital Universitario Reina Sofía. Desde el centro destacan que este resultado ha sido posible gracias a la implicación de la ciudadanía y a la colaboración institucional desarrollada durante toda la campaña.

Iniciativas para movilizar a los donantes

Entre las iniciativas destacadas figuran la apertura de la campaña junto al distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir, el proyecto educativo #DonantesVilladuqueños en Villanueva del Duque y el colegio Eduardo Lucena, el Gran Maratón de Donación celebrado en la Diputación de Córdoba y las Jornadas Cofrades Solidarias organizadas en la Fundación Caja Rural del Sur.

La campaña se cerró en Montilla con una maratón de donación que, además de poner el broche final a 2025, ha marcado el arranque de 2026 y se ha convertido en la primera macrocolecta del año celebrada en la provincia.

Desde el Centro de Transfusión recuerdan que la donación de sangre continúa a diario y subrayan que la solidaridad ciudadana es clave para mantener las reservas necesarias ante cualquier urgencia o trasplante. “En 2026 seguimos aquí, cada día, porque la donación no descansa”, señalan, agradeciendo de forma expresa la generosidad de todas las personas que han contribuido a salvar vidas.

