Transporte
Renfe lanza los "Superprecios" para viajar desde Córdoba desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y larga distancia
La promoción será válida para viajar a cualquier destino y las compras podrán realizarse entre el 8 y el 18 de enero
Renfe ha puesto en marcha una campaña especial de “Superprecios” por las rebajas de enero que permitirá viajar desde Córdoba a múltiples destinos a precios reducidos, con tarifas que parten desde solo siete euros en trenes Avlo. La promoción afecta a los servicios AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional.
Renfe ha puesto en marcha una campaña comercial de "Superprecios" para las rebajas de enero, con tarifas que parten desde siete euros en trayectos de Avlo. La promoción será válida para viajar a cualquier destino en trenes AVE, Avlo, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional a partir de este jueves, 8 de enero.
El periodo de compra estará disponible entre el 8 y el 18 de enero. De esta forma, la compañía ha indicado este miércoles que la promoción permite planificar los primeros viajes de 2026 "con importantes descuentos". Los billetes promocionales estarán identificados como "Superprecio" y se ofrecerán hasta agotar existencias, con precios desde siete euros en Avlo y 15 euros en AVE y larga distancia.
Más flexibilidad
Además, los clientes podrán mejorar la categoría de su billete Básico (la opción más económica) y pasar a la modalidad Elige, que ofrece mayor flexibilidad para personalizar complementos y disfrutar de ventajas como cambiosy anulaciones por tres euros adicionales, excepto en AVE Internacional.
Asimismo, aquellas personas viajeras que formen parte del programa de fidelización Más Renfe se beneficiarán tanto de los "Superprecios" como del ahorro acumulado en puntos.
