El PSOE denuncia el "secarral" en el que se encuentra el Parque del Flamenco de Córdoba

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha denunciado el “secarral” en el que se ha convertido el Parque del Flamenco, un espacio que ha calificado como “un despropósito desde el primer día, fruto de una actuación mal planificada y peor ejecutada, que hoy no responde ni a las necesidades del barrio ni a los mínimos estándares de seguridad, funcionalidad y calidad que debe tener un parque público”.

Ortiz ha señalado que “lo que debía ser un espacio verde y de disfrute ciudadano se ha convertido en un secarral, con árboles jóvenes que se han secado en su mayoría por la falta de un sistema de riego adecuado y de un seguimiento mínimo”. En este sentido, ha subrayado que “no basta con plantar árboles para hacerse una foto el día de la inauguración; hay que garantizar que esos árboles crezcan y generen sombra y calidad ambiental con el paso del tiempo”.

Uno de los problemas más graves del parque, según el edil socialista, es el estado del terreno. “La tierra no drena, se encharca cuando llueve y acaba generando socavones y desniveles que suponen un riesgo evidente para quienes pasean, corren o entrenan en el parque”, ha explicado Ortiz, añadiendo que “estos hundimientos pueden provocar torceduras, caídas y lesiones, especialmente en personas mayores, menores o deportistas, convirtiendo el parque en un espacio inseguro”.

Iluminación "deficiente"

A esta situación se suma, ha continuado Ángel Ortiz, “una iluminación claramente insuficiente y deficiente que hace que el parque quede prácticamente inutilizado en cuanto cae el sol”. El capitular ha denunciado que “actualmente hay farolas que directamente no funcionan y otras que apenas ofrecen luz, lo que impide ver el estado real del terreno y aumenta el riesgo de accidentes”. Además, ha advertido de que “un parque oscuro genera inseguridad y expulsa a la ciudadanía, especialmente a mujeres, personas mayores y familias”.

Desde el PSOE insisten en que el problema no es sólo de diagnóstico, sino de falta de voluntad para corregirlo. “El Parque del Flamenco necesita soluciones urgentes y técnicamente viables, empezando por una actuación integral que mejore el drenaje del terreno y evite los encharcamientos y socavones que hoy ponen en riesgo a la ciudadanía”, ha afirmado Ortiz.

Asimismo, ha reclamado “la reposición del arbolado perdido con especies adecuadas al terreno y al clima, acompañadas de un sistema de riego eficiente y un plan de mantenimiento real”, señalando que “un parque sin sombra en una ciudad como Córdoba es un parque condenado al fracaso”.

En materia de iluminación, Ángel Ortiz ha defendido que “es imprescindible renovar el sistema actual apostando por luminarias LED eficientes, bien distribuidas y con criterios de sostenibilidad”. En este sentido, ha propuesto que “la iluminación pueda ser gradual o adaptativa al paso de las personas usuarias, que permita el uso del parque con seguridad sin renunciar al ahorro energético”.

Ortiz también ha criticado que “el parque se diseñó sin pensar en el deporte ni en el uso activo del espacio público, lo que demuestra una clara falta de previsión técnica y una escasa voluntad política de apostar por el deporte como herramienta de salud, convivencia y cohesión social”. “No se han definido recorridos, no se ha pensado en firmes adecuados ni en la práctica deportiva cotidiana de muchos vecinos y vecinas”, ha añadido.

Sin señalización deportiva

Por ello, el concejal socialista ha propuesto “dotar al parque de una señalización deportiva básica, con postes que indiquen distancias y puntos kilométricos, de forma que corredores y deportistas puedan realizar entrenamientos y series con seguridad y orden”, así como “definir claramente los caminos y recorridos, mejorando el firme para evitar la degradación actual y fomentar un uso saludable del espacio”.

El concejal ha concluido señalando que “el Parque del Flamenco puede y debe ser un espacio útil, seguro y digno para el barrio y para la ciudad, pero mantenerlo en su estado actual es una dejación de funciones y una falta de respeto a la ciudadanía”. “Invertir en parques no es inaugurarlos, es cuidarlos y hacer que cumplan su función social, deportiva y ambiental durante todo el año”, ha sentenciado.