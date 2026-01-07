El plan ola de frío para personas sin hogar en Córdoba se mantiene sin refuerzos porque las plazas no se están cubriendo

La delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado de que en estos días de bajada de temperaturas no ha sido necesario establecer ningún refuerzo de las plazas del plan ola de frío destinadas a dar cobijo a las personas sin hogar que duermen en la calle.

Contador ha recordado que este año el dispositivo se puso en marcha con una oferta de plazas ampliada respecto al año pasado con 65 plazas en total. Las personas sin hogar pueden acudir a las casas de acogida municipal y Madre del Redentor de Cáritas, Proyecto Hombre y la Asociación de Personas Sin Hogar con problemas de Adicciones Adeat, pero de momento, "todas las noches quedan plazas libres".

La mayoría de los usuarios de este servicio son hombres con edades comprendidas entre los 40 y 55 años, aunque en los últimos ejercicios ha habido un aumento de la atención a mujeres sin hogar.

La campaña que empezó el 1 de noviembre se extenderá hasta el 28 de febrero, salvo que por olas de frío se tenga que prorrogar un mes más.