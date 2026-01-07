Un piano de libre uso lleva la música al Campus de Rabanales

El Aulario Averroes del Campus de Rabanales cuenta desde hoy con un piano de libre disposición para la comunidad universitaria. Con el nombre de La UCO que escucha, esta iniciativa pretende llenar de música este espacio de convivencia entre estudiantado, profesorado y personal del Campus.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, ha asistido hoy a la inauguración de este punto musical para el cual se ha trasladado uno de los pianos que había en los Colegios Mayores. Toca cuando quieras. Respeta siempre es el lema de este lugar de encuentro con la música, abierto a toda persona que sepa tocar este instrumento, y que ya existe en otros espacios públicos de España y Europa tales como aeropuertos o estaciones de metro, entre otros.

"Una universidad que escucha con atención"

“Hemos querido llamar a este espacio La UCO que escucha porque la Universidad de Córdoba ha procurado siempre ser una universidad que escucha con atención a toda su comunidad universitaria. Y era muy bonito esa escucha se hiciera extensiva a quienes tienen la capacidad de tocar el piano, y que los demás puedan disfrutarlo”, ha comentado el rector.

Por su parte, Amanda García, vicerrectora de Campus Sostenible de la UCO, ha señalado que esta iniciativa quiere acercar la cultura al Campus mediante la libre expresión musical, “siempre desde el respeto”. Igualmente, ha indicado que si La UCO que escucha prospera, se puede hacer extensible a otros centros universitarios.