Nuevo incendio en la antigua sede de UGT: «En cuestión de segundos había humo. El edificio es un nido de problemas»

Un nuevo incendio en la antigua sede de UGT, en la calle Marbella, ha vuelto a sobresaltar este miércoles a los vecinos del barrio del Sector Sur, en Córdoba capital. Según relatan testigos, el fuego se habría originado tras encenderse una hoguera para combatir el frío en el interior de un edificio abandonado en el que pernoctan habitualmente decenas de personas. No se han registrado heridos.

De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112, el aviso se recibió sobre las 9.30 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, Policía Local y servicios sanitarios. La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagaran, quedando el incendio limitado a basura y enseres acumulados en el interior del inmueble, que tuvo que ser desalojado de forma preventiva.

Interior del antiguo edificio de la UGT tras los últimos incendios / A. J. GONZÁLEZ

Incendios constantes

Los vecinos explican que el fuego se desató “de un momento a otro”, sin explosiones ni ruidos previos, lo que refuerza la hipótesis de una candela encendida para calentarse como origen del incendio. “Estos días se encienden muchas para pasar el frío y luego pasa lo que pasa”, lamenta un residente. Otra vecina relata que estaba tendiendo la ropa cuando, “en cuestión de segundos, empezó a salir mucho humo por el edificio”, aunque recuerda que "no era muy denso".

Más allá del susto, los residentes vuelven a denunciar el estado del inmueble, en el que aseguran que viven más de medio centenar de personas. “Esto deberían tirarlo y hacer algo nuevo. Los incendios aquí son constantes”, señala un joven del barrio. “La entrada y salida de gente es continua y al final se convierte en un foco de problemas”, añade un padre mientras pasea con su hija por la zona.

Imagenn del edificio tras el último incendio. / A. RAMÍREZ

Proyecto para el edificio

No es la primera vez que se producen hechos similares. En la madrugada del pasado 28 de abril, el edificio llegó a arder dos veces en menos de cuatro horas y hasta cuatro veces en una sola semana. El pasado mes de diciembre, la Junta de Andalucía anunció un proyecto para transformar el inmueble en una de las mayores oficinas de empleo de Andalucía, con una inversión cercana a los dos millones de euros. La actuación prevé la rehabilitación integral del edificio, manteniendo su estructura original, con el objetivo de “dignificar el barrio y mejorar la seguridad”, en palabras del delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, en una de las zonas con mayores tasas de desempleo de España.