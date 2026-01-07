La moda tira de las rebajas en Córdoba en un intenso inicio marcado por las devoluciones

Córdoba ha dado el pistoletazo de salida a las rebajas presenciales con un notable trasiego de compradores en las principales zonas comerciales de la capital. Calles como Cruz Conde, Ronda de los Tejares o Gondomar y Concepción han concentrado desde que abrieron las primeras tiendas a quienes acudían a cambiar regalos o aprovechar los primeros descuentos, en una jornada marcada por la prudencia en el gasto y la importancia de estas fechas para el comercio local.

Durante las primeras horas del día, el ambiente ha sido especialmente intenso en los establecimientos de moda y calzado, así como en las tiendas de juguetes, donde los mostradores de cambios y devoluciones se han convertido en uno de los principales focos de actividad.

El turismo, a veces, se confunde con las rebajas. Paulette y Gabriela vienen de Madrid y están de visita en Córdoba, pero además de conocer el patrimonio, aseguran que van a aprovechar las rebajas aquí porque "en Madrid es mucho más caro" y, además, la cantidad de gente es mucho mayor. Una de ellas está en busca de un abrigo rojo, a ver si hay suerte, pero sobre todo aprovechan para "ver con un poco más de tranquilidad".

Dependientas atienden a los clientes en un comercio este miércoles. / Victor Castro

"He venido a cambiar de talla un abrigo que me trajeron los Reyes y, ya que estaba, he aprovechado para comprar otro con descuento”, comenta Ana Ramírez, vecina de Ciudad Jardín, mientras espera su turno en una tienda de Cruz Conde. "Este año miramos más el precio y compramos solo lo necesario", agrega su acompañante, aunque admite que "siempre cae algo que no necesitas, pero te gusta". Según la Asociación Española de Consumidores, las estadísticas señalan que en torno a un 50% de las compras realizadas se tienen que devolver por diferentes motivos: cambios de talla, por no cumplir las expectativas, por cuestiones estéticas.

El sector textil es el motor de las rebajas en Córdoba. Las trabajadoras de las principales tiendas están a tope, las cajas llenas, las que son electrónicas con gente pidiendo ayuda, la ropa desordenada. "Es el capitalismo a la cordobesa", comenta Martín Carranza, que está en busca de ropa deportiva, pero "me agobia tanta gente", así que seguramente optará por la compra on line o por "esperar que pase la locura de los primeros días y conformarme con lo que quede".

El comercio vuelve a pedir regular las rebajas

Desde el sector comercial subrayan que enero es un mes determinante paral equilibrar las cuentas tras la campaña navideña y confían en que el tirón de los primeros días permita mantener la afluencia en las calles comerciales de la ciudad durante las próximas semanas, pero advierten de que cada año el efecto dinamizador de las rebajas es menor y son más los establecimientos que se ven obligados a adelantar los periodos de descuentos para poder competir.

En este sentido, la Confederación de Comercio Andalucía insiste en la necesidad de regular los periodos de rebajas para recuperar su valor como herramienta comercial y fortalecer la competitividad del comercio local, mientras los pequeños comercios siguen apostando por la calidad y la atención personalizada.