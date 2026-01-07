La Junta presenta 26 obras para 2026: estos son los proyectos que estarán listos este año en Córdoba

El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha presentado este miércoles una batería de 26 proyectos que el Gobierno autonómico finalizará en la provincia en este ejercicio que acaba de comenzar. Se trata, ha dicho Molina, de "numerosos proyectos que han ocupado la agenda durante muchos años" y que ahora "verán la luz" como "compromiso firme de la Junta con Córdoba".

En esa lista de infraestructuras y obras que acabarán en 2026 sobresalen aquellas que tienen que ver con la sanidad. Para mediados de años se prevé abrir el edificio de las consultas externas del Materno-Infantil del hospital Reina Sofía. Como ya avanzó este periódico, la obra se recepcionó a finales de año y ahora se están instalando los equipamientos.

En infraestructuras sanitarias también destaca la apertura, a finales de este mismo mes, del tercer punto de urgencias en la capital, que se ubicará en el centro de salud de Levante, al lado de Sagunto. También abrirán a lo largo de este ejercicio los centros de salud de El Naranjo, BujalanceVillanueva de Córdoba y la ampliación del de Montilla. Además, se empezará y se culminará la adaptación de la sala de fisioterapia de Lucena, municipio que contará también con su propio Plan Específico de Atención Sanitaria.

Tercer punto de urgencias de Córdoba capital, que abrirá a finales de año. / VÍCTOR CASTRO

Infraestructuras hidráulicas

A lo largo de 2026 la Junta también inaugurará un buen puñado de nuevas depuradoras, como las de Pozoblanco, La Granjuela, Fuente Tójar, Algallarín, La Rambla-Montalbán, Valenzuela, El Guijo o San Sebastián de los Ballesteros.

En materia de educación y de formación, se pondrá en marcha el Proyecto Singular Formativo para dar cobertura a la futura Base Logística del Ejército (los presupuestos autonómicos contemplan 100 millones también para el proyecto de Defensa) y se seguirá avanzando en distintos planes de climatización y digitalización para los centros educativos.

Patrimonio

En cuanto a cultura y patrimonio, el Gobierno autonómico prevé concluir la rehabilitación de las cubiertas de Medina Azahara, así como la mejora de los senderos del yacimiento que permitirán la visita al Salón Rico. También acabará la reforma y la musealización de los baños árabes de San Pedro, el centro de interpretación de la Sinagoga y la nueva iluminación del castillo de Belalcázar.

Baños árabes de San Pedro. / A. J. GONZÁLEZ

Más proyectos

Entre los proyectos destacados por Adolfo Molina que finalizarán en este ejercicio, también destacan la pasarela de Palma del Río, la carretera de acceso a La Rambla, la tercera fase del parque logístico, el cinturón verde de la Sierra y la restauración integral de Los Villares.