Jaime de los Santos presenta 'El evangelio según Caravaggio' en Córdoba

El escritor y político Jaime de los Santos presenta este viernes en Córdoba su segunda novela, El evangelio según Caravaggio (Contraluz) un relato que propone una visión totalmente nueva del maestro de la pintura italiana y de su tiempo.

El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en la biblioteca pública Grupo Cántico. Durante la presentación, el autor, que es vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, conversará con Gonzalo Herreros, director de los museos municipales de Córdoba.

Influencia en Pasolini

La obra combina investigación histórica y ficción para reconstruir la figura de Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio, desde su llegada a Roma en 1592, en un momento de intensa efervescencia artística, pero también marcado por la violencia y la precariedad. La novela sitúa al pintor en diálogo con el cineasta Pier Paolo Pasolini, del que se cumplen 50 años de su asesinato, y establece paralelismos entre ambos creadores, unidos por una mirada radical sobre la realidad y el arte.

Lejos de insistir en la imagen del artista conflictivo, el libro revisa los episodios más conocidos de la vida de Caravaggio para desmontar la leyenda construida por sus contemporáneos y ofrecer el retrato de un pintor fiel a lo que veía y sentía. A través de este enfoque, De los Santos recorre los contrastes de su obra y de su vida: el éxito en palacios e iglesias, la cercanía a los marginados, la admiración de los poderosos y el rechazo de quienes cuestionaban su ruptura con la tradición.

El evangelio según Caravaggio indaga también en la influencia que la pintura del maestro del tenebrismo ejerció siglos después sobre Pasolini, con quien comparte obsesiones estéticas y una visión comprometida con la verdad, el cuerpo y los márgenes de la sociedad.

Jaime de los Santos

Jaime de los Santos (Madrid, 1978), licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense, ha desarrollado su carrera entre la gestión cultural, la escritura y la política. Tras debutar en la narrativa con Si te digo que lo hice (2022), vuelve a la novela con un proyecto que une arte, historia y literatura desde una perspectiva contemporánea.