Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proyectos de la JuntaVariante OesteHeladasEl ArcángelJubilados UCODiego PercanRebajasBalance hostelería
instagramlinkedin

Literatura

Jaime de los Santos presenta 'El evangelio según Caravaggio' en Córdoba

El acto tendrá lugar este viernes en la Biblioteca Grupo Cántico

Biblioteca Grupo Cántico, en la avenida de América.

Biblioteca Grupo Cántico, en la avenida de América. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El escritor y político Jaime de los Santos presenta este viernes en Córdoba su segunda novela, El evangelio según Caravaggio (Contraluz) un relato que propone una visión totalmente nueva del maestro de la pintura italiana y de su tiempo.

El acto tendrá lugar a las 18.30 horas en la biblioteca pública Grupo Cántico. Durante la presentación, el autor, que es vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, conversará con Gonzalo Herreros, director de los museos municipales de Córdoba.

Influencia en Pasolini

La obra combina investigación histórica y ficción para reconstruir la figura de Michelangelo Merisi, conocido como Caravaggio, desde su llegada a Roma en 1592, en un momento de intensa efervescencia artística, pero también marcado por la violencia y la precariedad. La novela sitúa al pintor en diálogo con el cineasta Pier Paolo Pasolini, del que se cumplen 50 años de su asesinato, y establece paralelismos entre ambos creadores, unidos por una mirada radical sobre la realidad y el arte.

Lejos de insistir en la imagen del artista conflictivo, el libro revisa los episodios más conocidos de la vida de Caravaggio para desmontar la leyenda construida por sus contemporáneos y ofrecer el retrato de un pintor fiel a lo que veía y sentía. A través de este enfoque, De los Santos recorre los contrastes de su obra y de su vida: el éxito en palacios e iglesias, la cercanía a los marginados, la admiración de los poderosos y el rechazo de quienes cuestionaban su ruptura con la tradición.

El evangelio según Caravaggio indaga también en la influencia que la pintura del maestro del tenebrismo ejerció siglos después sobre Pasolini, con quien comparte obsesiones estéticas y una visión comprometida con la verdad, el cuerpo y los márgenes de la sociedad.

Noticias relacionadas y más

Jaime de los Santos

Jaime de los Santos (Madrid, 1978), licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense, ha desarrollado su carrera entre la gestión cultural, la escritura y la política. Tras debutar en la narrativa con Si te digo que lo hice (2022), vuelve a la novela con un proyecto que une arte, historia y literatura desde una perspectiva contemporánea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
  2. El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
  3. Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
  4. El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
  5. Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
  6. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  7. La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
  8. La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

De pisos y garajes a tierras de olivar: las subastas activas en Córdoba superan los 5 millones de euros

De pisos y garajes a tierras de olivar: las subastas activas en Córdoba superan los 5 millones de euros

El plan ola de frío para personas sin hogar en Córdoba se mantiene sin refuerzos porque las plazas no se están cubriendo

La UCO rinde homenaje al personal jubilado de Rabanales tras una vida de esfuerzo y servicio

La UCO rinde homenaje al personal jubilado de Rabanales tras una vida de esfuerzo y servicio

Los temporales elevan un 10% las emergencias atendidas esta Navidad en Córdoba

Cajeros automáticos para pedir cita en los servicios sociales comunitarios de Córdoba

Cajeros automáticos para pedir cita en los servicios sociales comunitarios de Córdoba

Renfe lanza los "Superprecios" para viajar desde Córdoba desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y larga distancia

Renfe lanza los "Superprecios" para viajar desde Córdoba desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y larga distancia

El PSOE denuncia el "secarral" en el que se encuentra el Parque del Flamenco de Córdoba

El PSOE denuncia el "secarral" en el que se encuentra el Parque del Flamenco de Córdoba
Tracking Pixel Contents