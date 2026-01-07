Hoteles, bares y restaurantes de Córdoba cierran una «buena» Navidad con picos de hasta el 80% de ocupación

Córdoba ha cerrado la campaña navideña con un balance claramente positivo para los principales sectores turísticos. Hoteles, viviendas turísticas, alojamientos rurales y hostelería han tenido en el bullicio y la alta ocupación un denominador común. Las cifras oficiales de ocupación, unidas a la percepción del empresariado, dibujan un escenario de dinamismo en el consumo, con especial protagonismo de los días centrales de las fiestas.

En el ámbito hotelero, los datos difundidos por la Junta de Andalucía y avalados por la patronal cordobesa confirman que entre el 25 y el 31 de diciembre la ocupación media se situó en el 68,8%, con picos que alcanzaron el 80,5% el día 27. Este porcentaje supone un crecimiento de 5,4 puntos respecto al mismo periodo del año anterior , situando al destino cordobés entre los de mejor comportamiento del interior andaluz.

La consulta a los principales hoteles de la capital confirma estas cifras. Muchos establecimientos han colgado el cartel de completo en jornadas concretas, aunque no de manera sostenida durante toda la campaña. El NH Collection alcanzó el cien por cien de ocupación los días 28 y 29 de diciembre, así como el 2 de enero, mientras que el resto de fechas se movió en torno al 78%. La tónica dominante ha sido la mezcla de estancias de corta duración, escapadas culturales y visitas ligadas a reuniones familiares.

Turistas con las maletas tras haber visitado Córdoba. / Manuel Murillo

Viviendas de uso turístico

Las viviendas de uso turístico también han mantenido una evolución positiva. Córdoba alcanzó una ocupación del 66,4%, situándose por encima de la media andaluza.

Este tipo de alojamiento confirma su consolidación como opción preferente para familias y grupos, especialmente en periodos vacacionales muy vinculados a celebraciones privadas.

Alojamientos rurales

El turismo rural ha vivido igualmente una buena campaña. El presidente de Emcotur, Juanjo Rivero, apunta que se ha registrado una ocupación superior a la del pasado año y que el perfil de cliente sigue siendo mayoritariamente familiar. «Las reservas se han hecho con antelación y no ha habido una última hora extraordinaria», explica.

Un grupo de amigos en una casa rural de Córdoba. / Francisco González

Sobre el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, el balance es «muy bueno». Rivero subraya que en estas fechas el clima influye poco: «La Navidad tiene mucho que ver con las reuniones familiares y el tiempo tiene menos peso que en otros momentos del año».

Satisfacción en la hostelería

Bares, restaurantes y tabernas han registrado gran afluencia, especialmente en las jornadas centrales y en zonas turísticas como la Judería. El presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, lo resume con claridad: «Ha sido una Navidad buena, en la que se han cumplido o incluso superado las expectativas que teníamos al inicio». Reconoce que «la campaña empezó más tardía», pero destaca que «se ha portado muy bien en la última hora».

Guerrero señala con precisión los días de más movimiento: «El 27 y el 28 fueron especialmente buenos, con mucho público en la calle y en los locales». A su juicio, el calendario ha ayudado. Al respecto, señala que "las fechas han caído muy bien y los fines de semana se han aprovechado".

Una terraza de la capital cordobesa en la 'Tardevieja'. / Manuel Murillo

En cuanto al tipo de clientela, subraya que «las comidas de empresa se han mantenido y las familiares han subido», y añade la presencia de visitantes internacionales: «Ha habido bastante cliente extranjero de última hora, sobre todo italiano, y la Judería ha funcionado muy bien».

También reconoce la influencia de la oferta navideña, puesto "que todo suma". En este sentido, señala que la programación de Navidad y las actividades culturales ayudan mucho. "Todo lo que se haga en estas fechas es importante para el público y para los niños», afirma. Con este conjunto de factores, concluye que «el turismo ha respondido y la hostelería ha trabajado bien», contribuyendo a cerrar una campaña navideña que el sector califica, sin duda, de satisfactoria.