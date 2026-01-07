Bajas temperaturas
El frío dispara el consumo eléctrico en Córdoba en una noche de heladas generalizadas
La provincia cordobesa alcanzó un pico de demanda de 659 megavatios a las 19.53 horas
La intensa bajada de temperaturas que atraviesa Andalucía también se ha dejado notar con fuerza en Córdoba, donde el frío ha venido acompañado de un aumento del consumo eléctrico durante la noche de este martes. Según los datos facilitados por Endesa, la provincia cordobesa alcanzó un pico de demanda de 659 megavatios a las 19.53 horas, en una jornada marcada por las heladas y las mínimas bajo cero en buena parte del territorio.
Este repunte del consumo se enmarca en un episodio de frío generalizado en la comunidad, con temperaturas extremas en el interior andaluz y mínimas históricas como los -11 grados registrados en Trevélez (Granada). Aun así, el pico de demanda eléctrica andaluz, que llegó a los 6.685 megavatios a las 21.25 horas, se sitúa por debajo de los máximos históricos alcanzados en episodios similares, como los 8.377 MW de enero de 2009.
En la provincia de Córdoba, las temperaturas han caído con especial intensidad en municipios de la sierra y el norte provincial. Cardeña y Obejo han registrado mínimas de -4 grados, mientras que en Villaviciosa, Hinojosa del Duque y Pozoblanco los termómetros han bajado hasta los -3 grados. En la capital, Córdoba ha marcado -3,7 grados de mínima, con una máxima que ha alcanzado los 10 grados, en una jornada en la que el frío ha condicionado la actividad diaria.
El descenso térmico ha sido generalizado en toda Andalucía, con heladas en amplias zonas del interior y un impacto desigual en la demanda energética por provincias. Sevilla y Málaga concentraron los mayores picos de consumo, reflejo de la necesidad de calefacción ante las bajas temperaturas.
