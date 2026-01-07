Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 7 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 8 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
María Agustina Gómez Morales
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta
Juana Lizana Toledo
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael
M.ª de la Paz Trillo-Figueroa
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Josefa Moya Expósito
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta
Antonia Sánchez Cruz
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel Unquiles Sánchez
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.
