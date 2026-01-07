Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 7 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 8 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

María Agustina Gómez Morales

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de la Fuensanta

Juana Lizana Toledo

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael

M.ª de la Paz Trillo-Figueroa

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Josefa Moya Expósito

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Fuensanta

Antonia Sánchez Cruz

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Unquiles Sánchez

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.

