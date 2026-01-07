Las empresas de Rabanales 21 facturan 60 millones de euros en 2025

Las empresas instaladas en Rabanales 21, el parque tecnológico de Córdoba, han alcanzado un volumen de negocio de 60 millones de euros, según los datos recabados por la Consejería de Universidad relativos a 2025. En concreto, este parque cuenta con una superficie de 582.427 metros cuadrados, donde desarrollan su actividad 110 compañías que emplean a 550 trabajadores.

La Junta de Andalucía ha difundido este miércoles un balance de actividad de los ocho parques científicos y tecnológicos (PCT) andaluces englobados en la marca Andalusian Science and Tech Parks, indicando que estos "refuerzan su papel como motor económico y de innovación de la comunidad, y ya facturan más de 13.000 millones de euros".

Agroindustria, logística y mucho más

Además del cordobés, los recintos que forman parte de esta red son el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) en Granada, el Parque Científico y Tecnológico Geolit y el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana en Linares, ambos en Jaén; Málaga TechPark, así como Sevilla TeckPark y el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía (Aerópolis), los dos en Sevilla.

Todos ellos se extienden, en la actualidad, sobre una superficie global de 9,1 millones de metros cuadrados y albergan 1.790 empresas pertenecientes a sectores tractores de la economía como la agroindustria y la actividad agroalimentaria, las energías renovables, la economía azul, el transporte, la logística, la biotecnología de la salud, las tecnologías avanzadas, el segmento aeroespacial o las TIC. Así, la consejería afirma que se trata de un tejido empresarial "pujante" y detalla que da empleo a un total de 78.781 trabajadores.

Sevilla TechPark lidera el grupo

Entrando en detalle, explica que la primera posición es para Sevilla TechPark, que concentra una superficie de 665.000 metros cuadrados, dispone de 575 empresas instaladas y genera empleo para 31.667 personas, siendo responsable de un volumen de negocio de 5.513 millones de euros. A continuación se sitúa Málaga TechPark, que es el parque con mayor superficie de la red, por encima de 3,75 millones de metros cuadrados. Sus 715 firmas dan empleo a 27.940 trabajadores y se apuntan un volumen de negocio de 4.181 millones de euros.

Aerópolis concentra en 568.387 metros cuadrados a más de 80 empresas responsables de una facturación de 1.161 millones de euros. Estas, además, emplean a 5.104 personas. Por su parte, el PITA agrupa sobre una superficie de 988.223 metros cuadrados un tejido empresarial compuesto por 78 firmas, que tienen en plantilla a 3.645 trabajadores y presentaron a diciembre de 2025 unas cuentas de 919 millones de euros.

Las 135 empresas instaladas en el PTS de Granada, que tienen en nómina a 7.930 personas, facturan 850 millones de euros. El parque granadino dispone de 625.000 metros cuadrados. En Geolit, con 1,56 millones de metros cuadrados, desarrollan su actividad 75 empresas con una plantilla de 1.500 personas y un volumen de negocio de 370 millones de euros. También en la provincia de Jaén, el Parque Científico Tecnológico del Transporte Santana, con 314.000 metros cuadrados, tiene 19 empresas y un total de 445 empleados.