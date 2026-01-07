El doctor Rafael Giménez Domenech, nuevo director médico del Hospital Cruz Roja de Córdoba

El Hospital Cruz Roja de Córdoba ha nombrado al doctor Rafael Giménez Domenech como nuevo director médico del centro, cargo que asume tras una dilatada trayectoria profesional vinculada al hospital y a la sanidad cordobesa.

Giménez Domenech es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y especialista en Medicina Interna, formación que realizó vía MIR en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Desde el año 2002 ha ejercido de manera ininterrumpida su actividad asistencial atendiendo a pacientes hospitalizados de Medicina Interna en el Hospital Cruz Roja de Córdoba, lo que le otorga un profundo conocimiento del funcionamiento del centro y de las necesidades tanto de los pacientes como de los profesionales.

Hasta su nombramiento como director médico, el doctor desempeñaba el cargo de jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Cruz Roja de Córdoba, responsabilidad que asumió en 2021.

Un profesional con experiencia

A lo largo de su carrera profesional, ha acumulado una gran experiencia clínica y de gestión. Fue jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, ha sido miembro de comités clínicos en ambas entidades, ha participado activamente en el ámbito científico como miembro de comités organizadores en reuniones científicas de la SAEI (Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas), la Sademi (Sociedad Andaluza de Medicina Interna), es miembro de la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna), además de colaborar como investigador en ensayos clínicos y realizar diversas contribuciones científicas en congresos especializados.

Con este nombramiento, el Hospital Cruz Roja de Córdoba asegura que refuerza su compromiso con una dirección médica cercana, conocedora de la realidad asistencial y orientada a la mejora continua de la calidad, la seguridad del paciente y el trabajo en equipo, apostando por un profesional con una trayectoria ampliamente contrastada dentro y fuera de la institución.