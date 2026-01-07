'Las que cuentan la ciencia' vuelve al Teatro Góngora el 7 de febrero con una reflexión sobre el tiempo

El Teatro Góngora acogerá el próximo 7 de febrero la novena edición de Las que cuentan la ciencia, un espectáculo de divulgación científica organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba (UCO) con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11F). La cita contará este año con el respaldo del Instituto de las Mujeres.

Una edición centrada en el tiempo

El eje temático de esta edición será el tiempo, abordado desde distintas disciplinas científicas y sociales. A través de intervenciones breves, las participantes analizarán cuestiones como el tiempo geológico, el envejecimiento, la historia, la meteorología, el cine, los algoritmos o la estadística, ofreciendo una mirada diversa y accesible al público general.

Divulgación científica en clave escénica

El espectáculo estará conducido nuevamente por la actriz y divulgadora Natalia Ruiz Zelmanovitch y contará con guion de la cómica Raquel Sastre. En el escenario se sucederán más de una veintena de monólogos de unos diez minutos de duración, en los que se combinarán ciencia, humor y reflexión.

Entre las divulgadoras participantes figuran Boticaria García, Conchi Lillo, Teresa Valdés Solís, Anna Freixas, Blanca Martínez, Anabel Forte, Gabriela Jorquera, Lorena Sánchez, Isabel Ilzarbe, Rocío Benavente, Susana Escudero, Gemma del Caño, Laura Morán y Clara Grima, entre otras.

Junto a ellas, intervendrán investigadoras de la Universidad de Córdoba, como Marian Medina, Elena Calvo y Cristina Gámez, así como las ganadoras del concurso de monólogos divulgativos para alumnas Las que contarán la ciencia: Leia Moreno (Primaria), Elena Ramírez (Secundaria) y Marina Valenzuela (Bachillerato).

Acceso gratuito y sesiones

El evento será gratuito y abierto al público hasta completar aforo, y contará con interpretación en lengua de signos, a cargo de profesionales de la Unidad de Inclusión de la UCO, con el objetivo de garantizar la accesibilidad.

Se celebrarán dos sesiones, una por la mañana a las 10.30 horas y otra por la tarde a las 17.00 horas. Las entradas podrán retirarse el mismo día de la función en la taquilla del Teatro Góngora, por orden de llegada y antes de cada sesión.

Compromiso con la igualdad y la divulgación

Las que cuentan la ciencia se enmarca en las acciones impulsadas por los vicerrectorados de Política Científica y de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia. La iniciativa forma parte del XII Plan Anual de Divulgación Científica de la universidad y cuenta con la cofinanciación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).