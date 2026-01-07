Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros

Los juzgados cordobeses tienen activas una treintena de subastas por valor de 5,3 millones de euros. Son los datos de subastas que aparecen activas en el portal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el listado de subastas de bienes embargados de la Seguridad Social. La gran mayoría de los bienes que esperan a su mejor postor localizados en la provincia de Córdoba son viviendas, aunque también aparece alguna que otra finca rústica, garajes y locales comerciales.

En el portal de subastas del BOE aparecen subastas judiciales (las que realizan los juzgados, las más numerosas en Córdoba), notariales (las que hacen las notarías), tributarias (de las unidades de recaudación de las distintas administraciones públicas) y administrativas generales (realizadas para la enajenación de los bienes patrimoniales de cualquier administración pública).

En el caso de la Seguridad Social, aparecen aquellos anuncios que son consecuencia de los procedimientos de apremio que se siguen contra los deudores de la Tesorería, que está obligada a anunciar las subastas que celebre para la venta de los bienes embargados y, de esta forma, posibilitar que cualquier persona interesada pueda acudir y licitar en las mismas.

Imagen de archivo de una de las entradas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Subastas del BOE

Con respecto a las subastas recogidas en el BOE, son 15 las que recogen bienes localizados en la provincia de Córdoba y que rozan los 4,5 millones de euros. En estas subastas que buscan postores aparecen viviendas, parcelas, plazas de aparcamiento, despachos, una parcela en Trassierra o una finca rústica. La subasta que parte de un precio más alto es la de una finca rústica localizada en Córdoba capital y que, de base, supera los 1,2 millones de euros.

También llama la atención otra subasta compuesta de cinco lotes (se puja por separado por cada uno de ellos) que aglutina dos despachos, dos pisos y un local en dos números de la céntrica calle Alfonso XIII. Se subastan también varias plazas de aparcamiento, una de ellas con un precio de salida por encima de los 230.000 euros y localizada en el Palacio de los Vibora de Lucena.

Bienes embargados

En cuanto a los bienes embargados por la Seguridad Social y puestos en subasta, en Córdoba se localizan hasta 14, aunque no llegan al millón de euros. Aparecen, entre otros, hasta cuatro parcelas de olivar ubicadas en Carcabuey, cuatro viviendas (en Palma del Río, Priego y la capital) o varios locales comerciales. Además, también se subasta una nave industrial por casi 227.000 euros de salida en Palma del Río.

Cabe recordar que cualquier persona (física o jurídica) puede pujar en estas subastas registrándose en el portal del BOE. No pueden hacerlo, eso sí, los deudores cuyos bienes se subasten o funcionarios que estén relacionados con los casos que se manejan.