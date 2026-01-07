Mercado inmobiliario
Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
Viviendas, locales comerciales, plazas de aparcamiento, naves industriales o tierras de olivar forman parte del listado de bienes que buscan postor en la provincia a precios más o menos razonables
Los juzgados cordobeses tienen activas una treintena de subastas por valor de 5,3 millones de euros. Son los datos de subastas que aparecen activas en el portal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el listado de subastas de bienes embargados de la Seguridad Social. La gran mayoría de los bienes que esperan a su mejor postor localizados en la provincia de Córdoba son viviendas, aunque también aparece alguna que otra finca rústica, garajes y locales comerciales.
En el portal de subastas del BOE aparecen subastas judiciales (las que realizan los juzgados, las más numerosas en Córdoba), notariales (las que hacen las notarías), tributarias (de las unidades de recaudación de las distintas administraciones públicas) y administrativas generales (realizadas para la enajenación de los bienes patrimoniales de cualquier administración pública).
En el caso de la Seguridad Social, aparecen aquellos anuncios que son consecuencia de los procedimientos de apremio que se siguen contra los deudores de la Tesorería, que está obligada a anunciar las subastas que celebre para la venta de los bienes embargados y, de esta forma, posibilitar que cualquier persona interesada pueda acudir y licitar en las mismas.
Subastas del BOE
Con respecto a las subastas recogidas en el BOE, son 15 las que recogen bienes localizados en la provincia de Córdoba y que rozan los 4,5 millones de euros. En estas subastas que buscan postores aparecen viviendas, parcelas, plazas de aparcamiento, despachos, una parcela en Trassierra o una finca rústica. La subasta que parte de un precio más alto es la de una finca rústica localizada en Córdoba capital y que, de base, supera los 1,2 millones de euros.
También llama la atención otra subasta compuesta de cinco lotes (se puja por separado por cada uno de ellos) que aglutina dos despachos, dos pisos y un local en dos números de la céntrica calle Alfonso XIII. Se subastan también varias plazas de aparcamiento, una de ellas con un precio de salida por encima de los 230.000 euros y localizada en el Palacio de los Vibora de Lucena.
Bienes embargados
En cuanto a los bienes embargados por la Seguridad Social y puestos en subasta, en Córdoba se localizan hasta 14, aunque no llegan al millón de euros. Aparecen, entre otros, hasta cuatro parcelas de olivar ubicadas en Carcabuey, cuatro viviendas (en Palma del Río, Priego y la capital) o varios locales comerciales. Además, también se subasta una nave industrial por casi 227.000 euros de salida en Palma del Río.
Cabe recordar que cualquier persona (física o jurídica) puede pujar en estas subastas registrándose en el portal del BOE. No pueden hacerlo, eso sí, los deudores cuyos bienes se subasten o funcionarios que estén relacionados con los casos que se manejan.
En busca de dueño para Cajasur y sin postores en el Cordel de Écija
Aunque los juzgados o la Seguridad Social gestionan subastas públicas de bienes, hay muchos inmuebles que se localizan en páginas privadas donde también se busca a un buen postor. El caso más actual en este sentido es el del edificio de Cajasur en Ronda de los Tejares, que se puso a la venta el año pasado. No se trata de una operación, la de este espacio, a la que pueda acceder todo el mundo, pues el trámite está reservado a operadores e inversores cualificados y se realiza 100% online. Aun así, en la práctica, no deja de ser una subasta de un edificio que ocupa desde el número 18 hasta el 24 de la avenida más céntrica de la ciudad, con casi 16.000 metros cuadrados y siete plantas. Eso sí, quien se lo quede, y según las intenciones que tenga para con el edificio, deberá hacerle una reforma integral. El espacio fue construido entre los años 1966 y 1976.
Una administración pública que sí saca bienes a subasta para todo aquel que esté interesado es la Junta de Andalucía, aunque ahora mismo no tiene ninguna puja abierta en la provincia de Córdoba. Una de las últimas subastas que el Gobierno autonómico abrió en Córdoba fue la de los terrenos del Cordel de Écija, sin embargo, nadie pujó para quedarse con ellos. Fue a principios de 2024 cuando se sacaron por un valor de unos nueve millones de euros de salida. La subasta quedó desierta y luego la Junta intentó vender los terrenos directamente, aunque tampoco lo consiguió.
Si se recuerdan subastas llamativas en Córdoba también hay que hablar de la que salió en el BOE a finales de 2024. El bien por el que pujar era una villa romana del siglo III d.C. situada en el barrio de Santa Rosa, en el edificio que se encuentra en la intersección de las calles El Algarrobo y Los Chopos. La venta tenía como objetivo liquidar una deuda de 878.000 euros contraída por la constructora de los edificios. Dentro del plazo previsto no se llegaron a presentar ofertas por este bien y luego ya no apareció en el BOE (lo que puede significar que se vendió o que se decidió retirar del portal por otras razones).
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia