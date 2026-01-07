El cerramiento de El Arcángel, cada vez más cerca: Urbanismo licita la obra por 1,6 millones

El cerramiento de los cuerpos de Preferencia y Fondo Sur del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, del Córdoba CF, ya está en licitación. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha sacado a licitación el contrato por 1,6 millones de euros, impuestos incluidos, y las empresas que estén interesadas en acometer los trabajos tendrán hasta el 27 de enero para presentar sus ofertas. Una vez adjudicado y formalizado el contrato, el plazo de ejecución será de seis meses.

En cuanto a la obra a ejecutar, lo que plantea Urbanismo, para la Preferencia, es actuar entre las plantas primera y quinta. Ahí se colocarán unos módulos de celosías orientables compuestos por lamas verticales de aluminio extruido. También en Preferencia, pero entre las plantas sexta y octava, se pondrán los mismos materiales que ya lucen en el Fondo Norte, donde se ubica tanto el escudo gigante del Córdoba CF como el nuevo nombre del estadio.

Para el cuerpo del Fondo Sur se plantea también la colocación de la hoja exterior del mismo sistema de fachada existente en el norte, compuesta por lienzos de chapa de acero inoxidable perforada y plegada sobre estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado.

El Fondo Sur también tendrá una vista exterior equiparable a la de Fondo Norte y Preferencia. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Ahora mismo, en el estadio hay 66.316 metros cuadrados de fachada cerrada y 19.370 metros al descubierto. Cuando se ejecute la obra ahora en licitación, lo único que quedará por acometer en la parte exterior de este edificio municipal será la nueva tribuna del estadio.

La historia del estadio

El estadio El Arcángel, ahora Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, se levantó en 1993, tenía una pista de atletismo y capacidad para 15.500 espectadores sentados. Diez años después, en 2003, se presentó una remodelación del espacio, ya que las instalaciones eran insuficientes para una ciudad y un equipo con aspiraciones importantes en el fútbol profesional. También por aquel entonces ya sufría numerosas patologías y la visibilidad era bastante deficiente.

En 2005 se terminó la grada de Preferencia y en 2008 se inauguró el Fondo Norte. En 2011 se construyó el fondo sur, pero quedó inconclusa la terminación de la fachada (inicialmente proyectada como la del fondo norte) y el graderío alto.