El calendario festivo de Córdoba continúa entre califas y comparsas: llegan el Mercado Andalusí y el Carnaval

Con la Navidad ya pasada, Córdoba se prepara para recibir los primeros meses del año con un calendario lleno de celebraciones culturales y festivas, que invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de la ciudad. Dos eventos se destacan especialmente en este inicio de año: el Mercado Andalusí, que transporta a la Córdoba del siglo X, y el Carnaval de Córdoba 2026, que un año más se convierte en una explosión de música, ingenio y color.

Mercado Andalusí

Del 30 de enero al 1 de febrero, el entorno de La Calahorra y sus alrededores se llenará de vida con el Mercado Andalusí, una tradición que se celebra en Córdoba desde 2003. Este año, estará gestionado por la empresa Musical Sport, encargada de toda la animación y montaje en espacios emblemáticos como el Parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, el solar tras esta calle, la calle Acera Mira al Río, los Jardines del Rocío y la avenida de Fray Albino.

Mercado temático de Córdoba en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

La cita propone un auténtico viaje al pasado, evocando la Córdoba del Califato Omeya del siglo X, donde los visitantes podrán recorrer calles ambientadas con grupos de teatro, músicos profesionales, atracciones infantiles y exhibiciones de cetrería. Los puestos artesanos ofrecerán productos como cerámica, cuero, joyería y tejidos, todos inspirados en la tradición andalusí, mientras que los comerciantes de gastronomía prepararán especialidades árabes, dulces tradicionales y productos locales que permiten degustar sabores históricos. La inauguración del mercado se realizará con un pasacalles teatral, que dará la bienvenida a este evento.

El Mercado Andalusí no solo permite a los visitantes disfrutar de la historia y la cultura, sino que también invita a vivir experiencias participativas, desde aprender sobre técnicas artesanas hasta disfrutar de espectáculos en vivo.

Carnaval 2026

El Carnaval de Córdoba 2026 arrancará con la tradicional Salmorejá y Gala de Sultanes el domingo 9 de febrero a las 12.00 h en la Plaza de la Corredera, un evento en el que se presentan la Sultana, el Sultán y los Sultanitos, figuras que simbolizan el espíritu y la tradición de la fiesta. El XLIII COAC Ciudad de Córdoba reunirá a 52 agrupaciones, entre mayores e infantiles, con comparsas, chirigotas, murgas, coros y cuartetos, garantizando un programa repleto de talento, humor y creatividad.

El concurso se iniciará con las preliminares del 27 al 31 de enero a las 20.30 h, y el 1 de febrero a las 19.30 h, continuando con las semifinales los días 3, 4 y 5 de febrero a las 20.30 h.

La Gala Prefinal tendrá lugar el 6 de febrero a las 21.00 h, con Monólogos Manolo Morera, mientras que la Gran Final del COAC 2026 se celebrará el 7 de febrero a las 20.00h, todas las sesiones en el Gran Teatro de Córdoba. Durante estas fechas, el público podrá disfrutar de actuaciones que combinan música, ingenio y espectáculo teatral, consolidando al Carnaval como una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

Paralelamente, los días 5 y 6 de febrero, en el Gran Teatro, se celebrará la Fiesta de nuestros mayores, una cita especial que permite a las agrupaciones y asistentes mayores disfrutar del Carnaval en un ambiente cercano y festivo. La programación infantil contará con el Festival Infantil el viernes 13 de febrero a las 18.00 h en el Teatro Góngora, mientras que la Fiesta Juvenil se celebrará el 14 de febrero en la Plaza de la Corredera.

El carnaval de Córdoba en la Corredera. / Chencho Martínez

El pregón del Carnaval 2026 tendrá lugar el 14 de febrero a las 19.00 h en la Plaza de las Tendillas, presentado por Francisco Javier Blázquez Ruz El Maestro, autor y director de la comparsa Los Payasos y conocido por agrupaciones como La Orquesta o Los Goliardos. La entrega de máscaras e insignias de oro será a las 21.30 h, y seguidamente la entrega de premios del COAC 2026 a las 21.45 h, cerrando así una jornada clave del Carnaval.

El Carnaval continuará llenando las calles y plazas con actuaciones de agrupaciones y pasacalles. El domingo 15 de febrero a las 12.00 h, en la zona de Calahorra y Mezquita, se celebrará el Pasacalles Puente Romano, con actuaciones en el entorno de la Mezquita. Ya en la Plaza de la Corredera y su entorno, el viernes 20 de febrero a las 21.30 h habrá escenarios, carpa y espacios de actuación preparados para el público. El sábado 21 de febrero a las 12.00 h tendrá lugar la fiesta en la Plaza de San Agustín, mientras que por la noche, a las 21.30 h, se celebrarán actuaciones en la zona de la Corredera y en la Gran Carpa de Carnaval, con entrega de premios del concurso de coplas y de teatro.

Córdoba se llena de Carnaval. / FRANCISCO GONZÁLEZ

El domingo 22 de febrero cerrará el Carnaval con la Gran Cabalgata a las 12.00h por la Avenida de la Victoria, seguida de la Quema del Dios Momo a las 15.00 h en la Plaza de la Corredera, un acto simbólico que marca el final de esta colorida y vibrante celebración.

El Carnaval homenajeará además a destacados protagonistas con la entrega de Insignias de Oro, que este año recaen en Antonio Lara Medina y Francisco Javier Fernández Palomares, así como los Antifaces de Oro, que reconocerán a Francisco Mayorgas, Juan Banderas Rider, Antonio Ortiz García y Antonio Luis Cabello Esqueta.

Tradición viva

Así, los meses de enero y febrero en Córdoba se presentan como un periodo lleno de historia, arte y diversión, en el que tradición y creatividad se dan la mano. Por un lado, el Mercado Andalusí transporta a los visitantes a la Córdoba del Califato Omeya, ofreciendo artesanía, gastronomía y espectáculos teatrales. Por otro, el Carnaval de Córdoba 2026 llena las calles de música, ingenio y color, invitando a disfrutar de concursos, actuaciones infantiles, pasacalles y diversión.