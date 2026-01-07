El Ayuntamiento de Córdoba modifica las bases para sus procesos de oposiciones

El Ayuntamiento de Córdoba ha modificado las bases generales para sus procesos de selección de personal. El procedimiento para introducir las nuevas normas se inició en 2024 y con su publicación ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se finaliza la vía administrativa, aunque todavía se podrán interponer recursos ante el contencioso-administrativo.

En cuanto a las modificaciones, las de mayor calado tienen que ver con las referidas a las oposiciones, aunque también se introducen cambios relativos a ciertas denominaciones.

Los cambios

Cuando la modificación de las bases entre en vigor, habrá algo que cambiará de forma considerable si se compara con el funcionamiento actual. En el caso de la fase de oposición para los subgrupos A1, A2, C1 y C2, si los aspirantes superan el primer ejercicio de esa oposición, pero no obtienen plaza, quedarán exentos de realizar en la siguiente convocatoria ese primer ejercicio que ya aprobaron. Hasta ahora, se estaba exento de realizar de nuevo ese primer ejercicio si no se aprobaba el segundo, pero no se hacía alusión a la no consecución de la plaza.

Oposiciones a portero en el campus de Rabanales. / Manuel Murillo

La nota, eso sí, se guardará siempre que el aspirante se presente a la «siguiente e inmediata» convocatoria de esa misma plaza. Si no se presenta, la exención quedaría invalidada. Ocurrirá, además, algo similar en los procesos de promoción interna. En este caso, lo que dicen las nuevas bases es que si alguien se presenta por promoción interna para conseguir una plaza y aprueba el primer examen, pero no obtiene plaza, estará exento de realizar esa primera prueba en la siguiente convocatoria.

Más modificaciones

En las bases modificadas, por otro lado, se elimina la palabra «ejercicio» y se deja únicamente la expresión «prueba». Por último, se introduce un cambio en el apartado de Órganos de Selección. En este caso, cuando se habla de que el secretario levantará acta de todas sus sesiones y que debe ser aprobada por todos los miembros en la siguiente sesión y antes de la finalización del proceso de selección se introduce que deben ser aprobadas «por todos los miembros y suscritas por el presidente y el secretario» y se aclara que deberá hacerse en la siguiente sesión «y en todo caso antes de la finalización» del proceso de selección.