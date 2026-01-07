El Ayuntamiento de Córdoba instala cajeros para pedir cita en los servicios sociales comunitarios

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este miércoles el nuevo CitaPlus, un sistema digital que permitirá solicitar cita en los servicios sociales municipales las 24 horas del día y los 365 días del año, tanto desde casa como a través de cajeros instalados en los centros de servicios sociales comunitarios.

La herramienta, que combina una aplicación web y un dispositivo físico de autoservicio, tiene como objetivo principal reducir los tiempos de espera y acercar los servicios sociales a la ciudadanía, según ha explicado la delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, durante su presentación.

Cómo funciona el cajero

El nuevo sistema permite al usuario identificarse con su DNI, seleccionar si actúa en nombre propio o como representante y elegir el trámite que desea realizar. La aplicación dirige automáticamente la solicitud al centro de servicios sociales correspondiente según el domicilio, y ofrece acceso a los trámites más demandados, como ayudas económicas o solicitudes de información. Una vez completado el proceso, el usuario recibe la cita mediante código QR, correo electrónico o documento imprimible.

Los cajeros empezarán a funcionar la semana que viene en todos los centros de servicios sociales comunitarios. Entre otros trámites, se podrá pedir cita o tramitar directamente asuntos como ayudas económicas, atención domiciliaria municipal, ingreso mínimo vital, bono social eléctrico, programa de refuerzo de alimentación, informes sociales, renta mínima de inserción social o cheque bebé e informar sobre situaciones de maltrato.

35.000 usuarios y 56.000 consultas

Además de pedir cita, CitaPlus posibilita realizar determinados trámites administrativos de forma directa, sin necesidad de acudir previamente a una atención presencial. "El número de usuarios de Servicios Sociales durante 2025, fue de 35.000 personas que realizaron un total de 56.000 consultas", detalló el alcalde de Córdoba, José María Bellido, "este nuevo sistema permitirá descargar de gestiones sencillas a los profesionales de los servicios sociales y centrar su trabajo en los casos que requieren mayor intervención". Bellido detalló que "si en 2019 la espera superaba los 70 días, actualmente el primer contacto con un trabajador social se produce en uno o dos días". Con la puesta en marcha de CitaPlus, el Consistorio pretende acortar aún más el triaje inicial, que hasta ahora se realizaba por vía telefónica.

Inversión de 500.000 euros

El proyecto ha supuesto una inversión superior a los 500.000 euros, destinada tanto al desarrollo del software como a la fabricación de los cajeros, y ha sido financiado con fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con apoyo de la Junta de Andalucía y aportación municipal.

La aplicación ha sido desarrollada específicamente para Córdoba por la empresa Soluciones Informáticas, en colaboración directa con los técnicos de la delegación de Servicios Sociales. Según sus responsables, "se trata de un sistema pionero diseñado a partir de las necesidades reales de la población usuaria".

Para evitar la brecha digital, los cajeros estarán disponibles en los centros de servicios sociales, donde personal municipal podrá orientar a quienes tengan dificultades en su uso. El sistema incorpora además opciones de accesibilidad, como aumento de tamaño de letra y contraste de pantalla.

CitaPlus podrá utilizarse también a través de la web citaserviciossociales.cordoba.es. Durante el periodo de implantación, los trabajadores sociales y el personal de los centros estarán disponibles para resolver dudas y facilitar el aprendizaje del nuevo sistema.