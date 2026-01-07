Afoco inaugura el año con una muestra colectiva que reúne lo mejor de su creación fotográfica

La Asociación Fotográfica Cordobesa Afoco abre su programación expositiva de 2026 con la muestra colectiva Concurso Social de Afoco 2025, una exposición que funciona como escaparate del trabajo desarrollado por sus socios durante el último año y que podrá visitarse en la Galería Ignacio Barceló desde este jueves 8 de enero hasta el 2 de marzo.

La exposición reúne 24 fotografías, seleccionadas entre un total de 417 imágenes realizadas por 38 miembros de la asociación a lo largo de 2025, y ofrece una panorámica diversa y representativa de las inquietudes, estilos y líneas de trabajo de sus autores.

Un recorrido por la diversidad temática

El Concurso Social es una de las citas internas más relevantes de Afoco y recoge imágenes procedentes de viajes, ensayos personales, portfolios, exposiciones y otras incursiones creativas de sus socios en el ámbito de la fotografía. En la edición de 2025 se celebraron siete convocatorias, con temáticas tan variadas como Julio Romero de Torres, Bodegón callejero, Rostros en la multitud, Reflejos o Naturaleza en descomposición, entre otras.

El resultado es una muestra heterogénea que condensa lo más destacado y variopinto de la producción anual de la asociación, reflejando tanto la mirada personal de cada autor como la riqueza de enfoques dentro de la fotografía contemporánea.

Premios del Concurso Social 2025

En esta edición, Carlos Torres Quero se alzó como ganador absoluto del certamen, recibiendo el Premio de Honor y Trofeo Afoco 2025. Le siguieron Stephanus Meyer, con la Medalla de Oro; Elena Torres Quero, con la Medalla de Plata, y Paco Aragón, con la Medalla de Bronce.

Junto a ellos, participan en la exposición Pepe Barranco, Rafael Gisbert, Ángel Serván, Antonio García Polvillo, Araceli Roldán, Carlos Fernández, Diego Pedra, Eduardo Delgado, Encarnación Rodríguez, Francisco Javier Carmona, Francisco Javier Díaz, Francisco Javier Gracia, Francisco Rodríguez, Ildefonso Robledo, Jerónimo Tinoco, Mª Ángeles Velázquez, Mª del Rosario Blanco, Mariló Becerra, Pablo Montero y Rocío García.

Datos de la exposición

La exposición Concurso Social de Afoco 2025 se inaugura mañana jueves 8 de enero a las 20.30 horas en la sede de Afoco, situada en calle Alcalde de la Cruz Ceballos, 7 (Córdoba). Podrá visitarse hasta el 2 de marzo de 2026, en horario de lunes y jueves de 20.00 a 22.00 horas. La muestra está organizada por Afoco y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, a través de su delegación de Cultura.