La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El día de Reyes en Córdoba, los premios de la Lotería del Niño en la provincia y las cabalgatas de la periferia centran la información de la jornada
Las calles de la ciudad se han llenado durante todo el día de niños con bicicletas, vehículos en miniatura y carritos de bebés relucientes -como sus caras- que han llegado directos de Oriente. La ciudad ha vivido un Día de Reyes en el que la familia, los pequeños, la ilusión y los regalos han sido protagonistas. Los regalos han llegado también a la provincia en forma de fortuna. Y es que el primer premio de la Lotería del Niño se ha dejado caer en Azuel, una aldea de Cardeña, y Villanueva del Duque, donde el día ha sido una fiesta. Además, las cabalgatas han continuado hoy en las barriadas periféricas y en algunos pueblos de la provincia en los que no pudieron salir debido a la lluvia. En Alcolea, una cabalgata ha recorrido recorre durante la mañana varias urbanizaciones.
- Los niños cordobeses estrenan sus regalos de Reyes con la ilusión intacta
- «Estoy más contento que los ganadores»: Cardeña y Villanueva del Duque celebran el primer premio
- Los Reyes Magos también acuden a la Sierra de Córdoba y visitan la barriada de Alcolea
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- La Aemet advierte de heladas en Córdoba: un frío arrebatador toma la provincia y hasta aquí bajará el termómetro
- Transportes adjudica la modificación del proyecto del último tramo pendiente de la variante Oeste de Córdoba
- El Alcázar de Córdoba cerrará hasta el 27 de febrero por obras de conservación y mejora
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia
- La gripe multisintomática de este invierno eleva un 20% las urgencias en Córdoba
- Los cordobeses gastarán 117 euros de media en las rebajas de invierno
Provincia
- Los Magos recorren la provincia en la mañana de Reyes
- Guinea Ecuatorial abre vías de negociación para poner fin al caso del cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo encarcelado desde 2025
- Los Reyes Magos en la provincia de Córdoba: dudas entre la lluvia y las nubes
Campo
Cultura
- La Plazuela: “Si el mundo no cambia, seremos unos incomprendidos viviendo en una cueva del Sacromonte”
Deportes
- Adiós a José Mingorance, el único internacional español del Córdoba CF y líder de la defensa de su época dorada
Internacional
- La noche de Caracas se sacude por disparos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y otras zonas
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes