Las calles de la ciudad se han llenado durante todo el día de niños con bicicletas, vehículos en miniatura y carritos de bebés relucientes -como sus caras- que han llegado directos de Oriente. La ciudad ha vivido un Día de Reyes en el que la familia, los pequeños, la ilusión y los regalos han sido protagonistas. Los regalos han llegado también a la provincia en forma de fortuna. Y es que el primer premio de la Lotería del Niño se ha dejado caer en Azuel, una aldea de Cardeña, y Villanueva del Duque, donde el día ha sido una fiesta. Además, las cabalgatas han continuado hoy en las barriadas periféricas y en algunos pueblos de la provincia en los que no pudieron salir debido a la lluvia. En Alcolea, una cabalgata ha recorrido recorre durante la mañana varias urbanizaciones.

