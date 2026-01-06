La actualidad del martes 6 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La llegada de los Reyes Magos a Córdoba, la virulencia de la gripe y las rebajas de invierno centran el interés informativo
Córdoba volvió a demostrar que la ilusión puede con todo durante la Cabalgata de Reyes Magos, una noche en la que miles de personas llenaron las calles pese al frío y a una lluvia casi anecdótica. Catorce carrozas, pasacalles y una enorme participación ciudadana convirtieron la cita en una celebración multitudinaria, marcada por la magia y las ganas de compartir en familia. Al mismo tiempo, el invierno deja notar su cara menos amable. La gripe multisintomática está provocando un incremento del 20% en las urgencias hospitalarias en Córdoba, impulsada por una variante del virus influenza A que presenta síntomas más intensos y variados, según los profesionales sanitarios.Y, en el ámbito económico, comienzan las rebajas de invierno con buenas perspectivas: los cordobeses prevén gastar de media 117 euros, por encima de la media andaluza, con el textil y el calzado como principales protagonistas.
- La magia de los Reyes y la ilusión de los cordobeses vencen al frío y la lluvia
- La gripe multisintomática de este invierno eleva un 20% las urgencias en Córdoba
- Los cordobeses gastarán 117 euros de media en las rebajas de invierno
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La bronquiolitis 'ataca' en Córdoba a los bebés de más de 6 meses sin vacunar
- Córdoba cierra el año 2025 con el dato del paro más bajo en dos décadas
- El precio de la vivienda usada sube un 8,6% en Córdoba en el último año: estos son los barrios en los que más crece
- Más de 800 menores cordobeses recibirán juguetes de Reyes gracias a la labor de Cruz Roja Juventud
- Las obras de renovación de la plaza de Andalucía de Priego comenzarán en unos días
- La Diputación de Córdoba destina 4,9 millones a proyectos culturales en la provincia
- Adiós a José Mingorance, el único internacional español del Córdoba CF y líder de la defensa de su época dorada
