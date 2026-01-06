Córdoba volvió a demostrar que la ilusión puede con todo durante la Cabalgata de Reyes Magos, una noche en la que miles de personas llenaron las calles pese al frío y a una lluvia casi anecdótica. Catorce carrozas, pasacalles y una enorme participación ciudadana convirtieron la cita en una celebración multitudinaria, marcada por la magia y las ganas de compartir en familia. Al mismo tiempo, el invierno deja notar su cara menos amable. La gripe multisintomática está provocando un incremento del 20% en las urgencias hospitalarias en Córdoba, impulsada por una variante del virus influenza A que presenta síntomas más intensos y variados, según los profesionales sanitarios.Y, en el ámbito económico, comienzan las rebajas de invierno con buenas perspectivas: los cordobeses prevén gastar de media 117 euros, por encima de la media andaluza, con el textil y el calzado como principales protagonistas.

