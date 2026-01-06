Transportes adjudica la modificación del proyecto del último tramo pendiente de la variante Oeste de Córdoba

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso para desbloquear el último tramo pendiente de la variante Oeste de Córdoba. El departamento que dirige Óscar Puente ha adjudicado por 1,9 millones de euros la nueva redacción del proyecto que permitirá conectar la carretera de Palma del Río (A-431) con la del Aeropuerto (N-437), una actuación clave para cerrar definitivamente la ronda Oeste de la ciudad.

La adjudicación, adelantada por Radio Córdoba, llega varios meses después de que el propio ministro visitara las obras del bypass de Almodóvar del Río. En aquella visita, Puente explicó que en julio se había licitado la redacción del proyecto, pero que antes de poder ejecutar las obras era necesario revisar y actualizar el diseño, ya que el proyecto original había quedado desfasado. Una vez completada esta modificación, el siguiente paso será licitar las obras.

Óscar Puente en su visita al baipás de Almodóvar el pasado mes de octubre. / A. J. GONZÁLEZ

«Seguimos avanzando en los trabajos técnicos para que, cuando el proyecto esté finalizado, podamos iniciar las obras sin más demoras», señaló entonces el ministro. Puente recordó también que será imprescindible firmar un convenio con la Junta de Andalucía, ya que la A-431 es de titularidad autonómica, mientras que la N-437 depende del Estado. «Por nuestra parte, el compromiso es total. El proyecto avanza y estamos preparados para seguir adelante; ahora esperamos la colaboración de la Junta», subrayó. A día de hoy, ese acuerdo aún no se ha formalizado.

Claves de la modificación

El tramo pendiente de la variante Oeste corresponde a una conexión de algo más de dos kilómetros entre la carretera del Aeropuerto y la de Palma del Río. Su ejecución permitirá dar continuidad al tramo sur de la CO-32, actualmente en servicio, que enlaza las autovías A-4 (Madrid-Sevilla) y A-45 (Málaga) con la N-437 y que fue inaugurado hace cerca de quince años.

Tramo de la Variante Oeste que está en servicio desde el 2011. / Manuel Murillo

Desde entonces, la ronda Oeste ha quedado incompleta al faltar este tramo norte, considerado estratégico para la movilidad de la ciudad. Su puesta en servicio permitirá una salida directa a la red de alta capacidad para el tráfico pesado procedente del Parque Logístico, además de mejorar el acceso al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), al Parque Joyero —donde se asienta— y a empresas industriales como Hitachi o Cunext, que están ampliando sus instalaciones.

Así será la obra

El proyecto que ahora se va a revisar contempla la construcción de un nuevo tramo de autovía como prolongación de la CO-32 hacia el norte, con dos calzadas separadas y varios carriles por sentido. La conexión con la A-431 se realizará mediante una glorieta a la altura del barrio de Las Palmeras, mientras que en el enlace con la N-437 se aprovechará la glorieta ya existente, integrada en el nuevo diseño.

Con esta actuación, el Ministerio pretende cerrar uno de los grandes déficits históricos de las infraestructuras viarias de Córdoba, pendiente desde hace más de una década y considerada clave para el desarrollo logístico e industrial del oeste de la ciudad.