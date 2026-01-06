Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba

La ONCE ha vuelto a traer fortuna a Córdoba en la primera semana del año. Tras los 800.000 euros repartidos el 2 de enero en el barrio de Las Moreras, el sorteo del 5 de enero, coincidiendo con la noche de Reyes, ha dejado 815.000 euros en premios mayores a las puertas del hospital Provincial, en la avenida Menéndez Pidal, explica esta organización en una nota de prensa.

El responsable de repartir esta lluvia de premios ha sido Joaquín Expósito, afiliado a la ONCE por discapacidad visual grave y vendedor desde 2023, quien vendió el cupón agraciado con el premio mayor de 500.000 euros y nueve cupones más premiados con 35.000 euros cada uno, dejando la cifra total de 815.000 euros.

Expósito, emocionado, reconocía esta mañana: “Vaya manera de empezar el año, he dormido lo justito. Qué felicidad más grande dar un poquito de felicidad. Además en la noche de Reyes, más bonito todavía”. “Imagínate que te despiertes y te veas con un cupón de 35.000 euros. Y ya no te digo nada del medio millón”, añadió entre risas.

Fachada del Hospital Provincial de Córdoba, donde se vendieron los cupones de la ONCE premiados. / A. J. González

Andalucía acumula 1,165 millones en premios mayores

El sorteo diario de la ONCE también dejó premios en múltiples puntos de la comunidad:

Antequera (Málaga): 210.000 € con seis cupones premiados.

con seis cupones premiados. Lucena : 35.000 € .

. Chiclana (Cádiz): 35.000 € .

. Úbeda (Jaén): 35.000 € .

. Málaga capital: 35.000 €.

En total, el sorteo repartió 1.165.000 euros en premios mayores entre cuatro provincias andaluzas. El resto se distribuyó entre Canarias, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.

Un inicio de año extraordinario para Andalucía

En solo cinco días, los sorteos de la ONCE han repartido 7,4 millones de euros en premios mayores en la comunidad, una cifra que refleja un arranque de año excepcional para la organización.