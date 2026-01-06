Sorteos
Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
El vendedor Joaquín Expósito entrega el premio mayor de 500.000 euros y otros nueve cupones de 35.000 euros en una jornada marcada por la ilusión de Reyes
La ONCE ha vuelto a traer fortuna a Córdoba en la primera semana del año. Tras los 800.000 euros repartidos el 2 de enero en el barrio de Las Moreras, el sorteo del 5 de enero, coincidiendo con la noche de Reyes, ha dejado 815.000 euros en premios mayores a las puertas del hospital Provincial, en la avenida Menéndez Pidal, explica esta organización en una nota de prensa.
El responsable de repartir esta lluvia de premios ha sido Joaquín Expósito, afiliado a la ONCE por discapacidad visual grave y vendedor desde 2023, quien vendió el cupón agraciado con el premio mayor de 500.000 euros y nueve cupones más premiados con 35.000 euros cada uno, dejando la cifra total de 815.000 euros.
Expósito, emocionado, reconocía esta mañana: “Vaya manera de empezar el año, he dormido lo justito. Qué felicidad más grande dar un poquito de felicidad. Además en la noche de Reyes, más bonito todavía”. “Imagínate que te despiertes y te veas con un cupón de 35.000 euros. Y ya no te digo nada del medio millón”, añadió entre risas.
Andalucía acumula 1,165 millones en premios mayores
El sorteo diario de la ONCE también dejó premios en múltiples puntos de la comunidad:
- Antequera (Málaga): 210.000 € con seis cupones premiados.
- Lucena: 35.000 €.
- Chiclana (Cádiz): 35.000 €.
- Úbeda (Jaén): 35.000 €.
- Málaga capital: 35.000 €.
En total, el sorteo repartió 1.165.000 euros en premios mayores entre cuatro provincias andaluzas. El resto se distribuyó entre Canarias, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia.
Un inicio de año extraordinario para Andalucía
En solo cinco días, los sorteos de la ONCE han repartido 7,4 millones de euros en premios mayores en la comunidad, una cifra que refleja un arranque de año excepcional para la organización.
- Directo | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba confirma la retirada del puesto al carnicero de El Naranjo, último inquilino del mercado
- Córdoba espera a los Reyes Magos con un ojo en el cielo y toneladas de ilusión: recorrido, horarios y pronóstico para la Cabalgata
- El Ayuntamiento de Córdoba descarta lluvia para la Cabalgata de Reyes: 'Hay 0% de probabilidades
- El Ayuntamiento de Córdoba busca ya alternativas para la Cabalgata de Reyes Magos por si llueve el 5 de enero
- Última hora de la Cabalgata de Reyes Magos en Córdoba: el Ayuntamiento apurará hasta el último momento para decidir si la cambia
- Córdoba vuelve a sonar: 2026 se llena de conciertos y estos son los confirmados hasta ahora
- La Aemet pronostica entre un 80 y un 100% de lluvia en Córdoba desde el sábado hasta el lunes