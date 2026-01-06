Los Reyes Magos también acuden a la Sierra de Córdoba

Una Cabalgata de Reyes por la mañana tiene un aire diferente. Es más tranquila y familiar que los cortejos multitudinarios que, por costumbre, se celebran siempre el día previo al festivo del 6 de enero. La tradición marca que los niños deben ver a Sus Majestades llegar en camello antes de colarse en sus casas, pero hace tiempo que los infantes de cortas edades saben que los Reyes son los padres y que las monturas ahora llevan motores de explosión. Por no hablar de que casi con seguridad hace ya semanas que disfrutan de los presentes.

Tras haber visitado los grandes núcleos de la provincia en masivos cortejos, incluido el de la capital, Sus Majestades de Oriente han ampliado el periplo para incluir también a algunas urbanizaciones, a las que no les dio tiempo de acudir en la noche previa. De paso, han acudido a los pueblos donde la lluvia no permitió el desfile.

Una fría mañana

Así lo han vivido centenares de personas en esta fría mañana en Alcolea, barriada periférica que, a su vez, tiene sus propias urbanizaciones diferenciadas. Una comitiva real ha recorrido las parcelaciones de Los Encinares, Valenzoneja o El Sol. Para quien no conozca el terreno, es una bella zona de monte con barrancos al pie de Sierra Morena, con calles empinadas y mucha tranquilidad. El núcleo principal de Alcolea ya disfrutó la noche previa de su propia Cabalgata.

Los Reyes Magos entregan regalos a pacientes del Centro de Atención a Discapacitados Intelectuales en presencia de Miguel López. / Víctor Castro

Dos carrozas con decenas de niños han recorrido durante la mañana estas barriadas, con una parada especial en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual. Allí, un grupo de pacientes aguardaban bien abrigados para recibir sus regalos; algunos aún conservan todavía los que los Reyes Magos les dieron el año pasado. Ha sido un encuentro entrañable que lleva años realizándose.

Precisamente en Alcolea podría estar la persona "de todo el planeta" que más tiempo consecutivo lleva organizando Cabalgatas. Es Miguel López, quien lleva ("atentos a lo que voy a decir", declara) nada menos que 46 años seguidos haciéndose cargo de la llegada de los Reyes Magos a Alcolea. Y desde hace unas dos décadas también coordina las cabalgatas que, como las de este día 6 de enero, se acercan hasta las barriadas.

"Y aquí seguimos dando ilusión a todo el mundo", afirma López, que aún recuerda cómo en esta barriada las primeras cabalgatas se realizaron hace casi medio siglo de forma rudimentario, con tan sólo un rey montado en un coche.

Ahora las cabalgatas de Alcolea, tanto las celebradas el día 5 como el 6 de enero, disponen de más recursos. En estos días han repartido 3.000 kilos de caramelos (hasta la Policía Local ha podido recoger algunos), 2.800 pelotas y 300 balones de reglamento.