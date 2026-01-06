El obispo de Córdoba invita a los fieles a seguir el ejemplo de los Reyes Magos

El obispo de la diócesis de Córdoba, Jesús Fernández, acompañado por el Cabildo Catedralicio, presidió este martes en la Catedral la tradicional misa de la Epifanía del Señor, una celebración que congregó a numerosos fieles.

Durante su homilía, el obispo destacó la ilusión que viven los niños en el Día de Reyes y subrayó que los regalos recibidos simbolizan “el don de un amor misterioso”. El prelado señaló que los Reyes Magos representan un modelo de búsqueda sincera de Dios. “Ellos preguntan dónde está el Rey de los judíos, mostrando un espíritu inquieto y valiente”, afirmó, destacando que, "a pesar de su conocimiento de los astros, no lo utilizaron para obtener beneficios personales, sino para ponerse en camino en busca del Mesías".

Asimismo, indicó que el itinerario de los Magos constituye “una senda válida para todos los creyentes”, especialmente para quienes consideran que ya conocen a Dios y corren el riesgo de dejar de buscarlo. En este contexto, citó al papa Benedicto XVI, quien advertía del peligro de percibir a Dios como un rival que limita la libertad humana, cuando en realidad, señaló el obispo, “Dios es amor omnipotente y el único capaz de ofrecernos la verdadera alegría y la plenitud de la vida”.

"Dios sale al encuentro"

El obispo explicó que la estrella que guió a los Reyes Magos es signo de un Dios que sale al encuentro de la humanidad “de manera suave, sin imponer y respetando la libertad de cada persona”. Esa estrella, añadió, "los condujo hasta un Niño nacido entre los pobres y excluidos, donde comprendieron el misterio de la Encarnación y se llenaron de alegría".

En su mensaje, subrayó que hoy Dios continúa poniendo “estrellas” en el camino de los creyentes, siendo la principal la Palabra de Dios. No obstante, lamentó que todavía haya personas que, como el rey Herodes y sus consejeros, "permanezcan indiferentes o se dejen deslumbrar por el poder, la avaricia o la comodidad, alejándose del camino de la fe".

Finalmente, el obispo de Córdoba animó a los cristianos a convertirse en “luz y estrella” para los demás, siguiendo el ejemplo de los Reyes Magos, para "ayudar a otros a encontrar a Cristo y alcanzar la verdadera alegría y plenitud".

Al término de la eucaristía, se procedió a besar la imagen del Niño Jesús, sostenida en manos del obispo, mientras el coro de capilla de la Catedral, bajo la dirección del canónigo Antonio Murillo, que acompañó musicalmente la celebración, interpretaba villancicos.