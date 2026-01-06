Notas cordobesas en el día de Reyes

Hablaba Ricardo de Montis en su recopilación de recuerdos sobre la primitiva industria juguetera de la ciudad, más austera que en Granada y otros sitios, pero con su sello característico y original. El periodista dedicó un apartado de sus fantásticas Notas cordobesas a analizar la evolución de los juguetes que constituían la actualidad en el primer cuarto del siglo veinte, especialmente del día de los Santos Reyes, para cumplir los deseos de los niños más menudos y los más modestos. "Hoy a la Pepona ha sustituido la muñeca de pasta o de china; al monigote que gateaba por el palo, el payaso que hace equilibrios o trabaja en el trapecio; al cochecito con sus caballos de cartón, el automóvil que rueda por medio de un ingenioso mecanismo, y a la cunita y el arca pintarrajeadas la cama de dorados barrotes y el armario de luna barnizado, haciendo perder su carácter típico y original a la juguetería cordobesa".

Aquella nota costumbrista sobre el día de Reyes también demuestra que los reproches sobre el derroche navideño, tan quemado en estas fechas, no es cosa de ahora. "Hace 40 años, quien pagaba un real por un juguete era considerado un Creso, o cuando menos, un loco", mientras que "hoy, haciendo perder su carácter típico y original a la juguetería cordobesa y desesperando a los padres de numerosa prole, tienen que gastar un dineral cuando llegan las ferias y el día de los Santos Reyes, si quieren ver contentos a sus hijos".

Poco ha cambiado desde entonces, salvo el envoltorio: el plástico, los videojuegos y los dispositivos electrónicos han sustituido a las muñecas de madera, los trompos y los "trabucos" -una confección exclusivamente cordobesa, que amenazaba al vecindario de que un chico travieso le saltara un ojo-, pero un siglo después, los Reyes siguen siendo los Reyes y su principal objetivo es ver contentos a los niños cordobeses.

Una mañana de ilusión soleada

El sol ha acompañado y el frío ha respetado en la mañana de este 6 de enero en Córdoba, después de un día previo en el que las cabalgatas vencieron al mal augurio de la lluvia. Melchor, Gaspar y Baltasar salieron indemnes del parte meteorológico y, "como consecuencia del cansancio de ayer", los cordobeses han tardado "un ratito más" en abrir los regalos y echarse a la calle.

Pescar protagonistas que probaran por primera vez la velocidad de la bicicleta o estrenaran sus balones con una humilde pachanguita de Reyes se ha antojado una misión más complicada que otros años. La escasez de abundancia en las grandes explanadas ha cambiado el paisaje, pero no el fondo: la ilusión sigue siendo la misma, la magia no se ha perdido; simplemente se ha adaptado y ha aprendido a convivir con pantallas y Wi-Fi. Que los Reyes habían llegado, a pesar de la tranquilidad en los barrios, se notaba en los contenedores de cartón, con cajas gigantes de futbolines o scalextric.

Niños estrenando juguetes el día de Reyes. / Chencho Martínez

"Anoche estaba nerviosísima cuando llegamos de la Cabalgata, y hoy no podía aguantarse las ganas de ir al árbol cuando se ha despertado", describían los padres de Marta, que con ésta llevan ya cuatro noches recibiendo a los Reyes Magos en familia. "Como padres se renueva la ilusión, completamente", aseguraban.

La excursión al árbol se pospone a mediodía en otras casas, donde los niños son ya más adolescentes y tienen que sobreponerse a la resaca del día anterior. Y hay otros niños, estos sí, que reciben juguetes en varias casas, como Vera y Noa, dos hermanas de 7 y 5 años, que abren los regalos por duplicado. “Ayer fueron a la cabalgata con su papá y por la mañana han abierto los regalos en su casa”, luego llegaron a casa de su madre para abrir los regalos "y comer luego con la familia en casa”, explica su madre Paqui. En el patio de la comunidad de vecinos, otro de los lugares que resta protagonismo al ambiente en las calles en este día, han estado probando los patines que les han traído.

Deberes y algún capricho para los adultos

Calcetines, mochilas, colonias, zapatillas de casa o ropa de abrigo también han encontrado dueño. Son soluciones prácticas que los Reyes regalan a los adultos, aunque no aparezcan en sus listas de peticiones. Otros regalos de la modernidad habituales, para que dentro de un siglo las puedan rescatar en otra crónica de Reyes, son las palas de pádel, cámaras de fotografía instantánea o cajas misteriosas que incluyen viajes o experiencias a elegir.

Vera y Noa, junto al árbol de Navidad antes de abrir los regalos el día de Reyes. / CÓRDOBA

Un clásico son los libros. Morante, punto y aparte, de Rubén Amón o A tu vera: una vuelta por la historia, curiosidades y maravillas de Andalucía, de la influencer Sandra Morales, son algunas de las novedades que más se han vendido y que compartían algunos de los encuestados. Otros como New York, New York..., de Javier Reverte, han caído de cara a empaparse de la historia y lugares de Manhattan antes de realizar un viaje ya programado; o La feria de los discretos, de Pío Baroja, una asignatura pendiente que ha despertado la ilusión de otros porque está ambientado en Córdoba.

Este miércoles será el último día de vacaciones para los niños y los jóvenes, que seguirán disfrutando de sus juguetes, regalos antes de volver a la rutina. Será la mejor manera de prolongar un día 6 de enero en el que, una vez más, el protagonismo ha sido suyo.