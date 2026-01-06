La gripe multisintomática de este invierno eleva un 20% las urgencias en Córdoba

La virulencia de la gripe está siendo este invierno más alta con respecto a los últimos años, como consecuencia de la variante K del virus influenza A, que es el que más está predominando en la presente campaña. Debido a que los síntomas de la enfermedad gripal están siendo muy intensos y variados (fiebre, malestar general, dolor de cabeza, problemas digestivos, diarrea, vómitos, entre otros), más población cordobesa está pidiendo atención sanitaria, expone la doctora Inmaculada Ruiz, del Servicio de Urgencias del hospital Cruz Roja en Córdoba.

Esta experta indica que dichos síntomas gripales se están prolongando durante muchos días e incluso se complican con otros, como otitis o neumonía, al mismo tiempo que la gripe o cuando esta enfermedad parece que ya se ha superado.

Como señaló la semana pasada la Consejería de Sanidad de Andalucía, aunque la tasa de afectación de la gripe había bajado en la región entre los días 22 y 28 de diciembre, esta administración no descartaba que la gripe volviera a repuntar tras los encuentros familiares y sociales de Nochevieja y Reyes.

Inmaculada Ruiz, facultativa del Servicio de Urgencias del hospital Cruz Roja en Córdoba. / CÓRDOBA

La gripe lleva circulando desde noviembre

Esta médica sostiene que la gripe empezó a causar incidencia ya en noviembre y que, en las vacaciones navideñas y durante gran parte del festivo diciembre, las urgencias de este centro hospitalario han registrado hasta un 20% más de atenciones respecto a la media habitual, siendo el perfil del paciente asistido por enfermedad respiratoria, sobre todo gripe, tanto joven como mayor. Ruiz destaca que, de todos los casos que son asistidos en estas fechas en Urgencias del hospital Cruz Roja, hasta un 70% están relacionados con virus e infecciones respiratorias, mientras que el resto son patologías habituales durante todo el año, como puedan ser problemas digestivos, infartos, ictus, traumatismos u otras.

Además, precisa que en torno a un 15% de los pacientes que han acudido en las últimas semanas a las urgencias de Cruz Roja han necesitado ingreso, correspondiendo a pacientes con infecciones y virus respiratorios cerca del 10%, por tanto, a la mayoría de los pacientes hospitalizados.

Una mujer se vacuna contra la gripe, en una imagen de archivo. / EL PERIODICO

Importancia de la vacunación

Esta facultativa de Urgencias del hospital Cruz Roja hace un llamamiento a la vacunación frente a la gripe, no solo de las personas mayores, sino también de niños y jóvenes, pues si bien reconoce que, aunque la vacuna no exime de la posibilidad de contraer la enfermedad, recalca que, en caso de enfermar, los síntomas serán más leves y llevaderos.

La automedicación puede ser contraproducente

Por su parte, Ruiz recuerda a la población que padezca gripe que no debe tomar, sin consultar previamente con el médico, antibióticos, del tipo por ejemplo de la azitromicina, porque cuenten estas personas en su casa con esta medicación por haber sufrido en otra ocasión bronquitis o neumonía bacterianas. Inmaculada Ruiz explica que, precisamente, el mal uso de los antibióticos es uno de los motivos por lo que muchas personas presentan más problemas para recuperarse de las infecciones porque algunos antibióticos están perdiendo eficacia.

Las mascarillas previenen de los contagios. / MANUEL MURILLO

Ruiz recuerda que la gripe, al ser un virus, no se trata con antibióticos, sino que el abordaje de la enfermedad debe hacerse con antitérmicos, como el ibuprofeno y paracetamol, así como con reposo e hidratación, y subraya que, para evitar la transmisión de los virus respiratorios hay que tener en cuenta los consejos transmitidos durante la pandemia del covid, como son la higiene de manos, pañuelos de un solo uso, toser en el codo, ventilar los espacios, ponerse la mascarilla si se tiene sintomatología o para evitar el contagio, entre otros.