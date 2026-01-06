Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el martes 6 de enero

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 7 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmen Salamanca Arrebola

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael

Enrique Sanpedro Sánchez

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Portacelis Torralbo Cerezo

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael

Miguel Córdoba Santacruz

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de La Fuensanta

