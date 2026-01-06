Consumo
Los cordobeses gastarán 117 euros de media en las rebajas de invierno
El gasto de los cordobeses estará por encima de la media andaluza, según el informe de la Unión de Consumidores
Las rebajas de invierno de 2026 arrancan en Córdoba con una previsión de gasto que sitúa a la provincia ligeramente por encima de la media andaluza. Según el informe elaborado por la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce), los hogares cordobeses calculan destinar una media de 117 euros a las compras propias de este periodo comercial, una cifra superior a los 115 euros de media regional y que confirma a Córdoba como una de las provincias con mayor intención de gasto.
El mayor desembolso se concentrará, un año más, en el sector textil, con una previsión media de 62 euros por hogar. A esta partida se suman 26 euros destinados a calzado y complementos, mientras que las compras vinculadas al hogar, el ocio y otros productos alcanzan los 29 euros. En conjunto, el textil y el calzado suponen cerca del 75 por ciento del gasto total previsto durante las rebajas.
El gasto por rebajas en Andalucía
A escala andaluza, el informe de Ucauce sitúa el gasto medio en 114,62 euros por hogar, con Málaga y Granada a la cabeza, con 120 y 119 euros respectivamente, mientras que Huelva y Jaén presentan las previsiones más bajas. Córdoba se mantiene así en la franja alta del consumo regional, aunque sin mostrar incrementos respecto al año anterior.
Desde la organización de consumidores se apunta a varios factores que explican este comportamiento. Entre ellos, la percepción de que las rebajas ya no ofrecen descuentos significativos, la anticipación de ofertas durante la campaña navideña y la creciente presencia del comercio online, donde los precios fluctúan de forma continua y diluyen el atractivo de los periodos tradicionales de rebajas.
