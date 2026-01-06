La bronquiolitis 'ataca' en Córdoba a los bebés de más de 6 meses sin vacunar

Un avance muy importante que está logrando la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, es que está evitando, desde que comenzó a aplicarse en 2023, hasta un 80% de hospitalizaciones en bebés de menos de 6 meses y en menores de 2 años de alto riesgo , que es la población que se beneficia en Andalucía de esta vacuna gratuita.

Sin embargo, la bronquiolitis no solo afecta a los niños menores de seis meses, "sino que también perjudica a bebés de más edad, a los que les vendría muy bien recibir la vacuna, aunque sea de forma privada", apunta la pediatra del hospital San Juan de Dios de Córdoba Gema López, que recalca que «estamos apreciando este invierno en Córdoba más casos de bronquiolitis en niños de más de 6 meses sin vacunar, algunos de los cuales están necesitando ingreso».

Vacuna frente al virus VRS, principal causante de la bronquiolitis. / FRANCISCO GONZALEZ

Indicios de la bronquiolitis

Gema López detalla que los principales indicios de que un pequeño puede tener bronquiolitis son fiebre que no puede controlarse con antitérmicos; que rechace tomas; que empiece a respirar de forma agitada y rápida, que se le hundan las costillas, entre otros.

Con respecto a la gripe, esta pediatra expone que está afectando bastante este invierno a los niños que están sin vacunar, que son los que tienen más de 6 años y que no poseen cobertura vacunal gratuita, aunque recomienda a las familias que a sus hijos de más de 6 años les pongan esta vacuna de forma privada por los beneficios que puede aportar, como menor riesgo de otitis y neumonía.

Urgencias pediátricas del hospital San Juan de Dios de Córdoba. / CÓRDOBA

Otras patologías asociadas a la gripe

«La enfermedad gripal deja las defensas muy vulnerables y al organismo muy expuesto a sufrir otras infecciones», advierte esta especialista. La conjunción en estos días de casos de gripe, bronquiolitis, rinovirus (catarro habitual) y norovirus (virus que causa cuadros intestinales) provoca que en estas fechas alrededor del 80% de las urgencias pediátricas atendidas en el hospital San Juan de Dios están relacionadas con esas infecciones.